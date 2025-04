фармакодинамика.

Небиар Плюс 5/12,5 представляет собой комбинацию небиволола, селективного антагониста бета-рецепторов, и гидрохлортиазида, тиазидного диуретика. Комбинация этих ингредиентов имеет аддитивный антигипертензивный эффект и снижает кровяное давление в большей степени, чем отдельные компоненты.

Небиволол представляет собой рацемат, состоящий из двух энантиомеров: SRRR-небиволола (D-небиволол) и RSSS-небиволола (L-небиволол). Он объединяет два фармакологических свойства:

– благодаря D-энантиомеру небиволол является конкурентным и селективным блокатором β1-адренорецепторов;

– благодаря L-энантиомеру он имеет мягкие вазодилатирующие свойства вследствие метаболического взаимодействия с L-аргинином/оксидом азота (NO).

При однократном и повторном применении небиволола снижается частота сердечных сокращений в состоянии покоя и при нагрузке как у пациентов с нормальным артериальным давлением, так и у пациентов с артериальной гипертензией. Антигипертензивный эффект при длительном лечении сохраняется.

В терапевтических дозах α-адренергический антагонизм не наблюдается. В течение кратковременного и длительного лечения небивололом у больных с артериальной гипертензией снижается системное сосудистое сопротивление. Несмотря на снижение частоты сердечных сокращений, уменьшение сердечного выброса в состоянии покоя и при нагрузке ограничено из-за увеличения ударного объема. Клиническое значение этой гемодинамической разницы по сравнению с другими блокаторами β-адренорецепторов еще недостаточно изучено.

У больных с артериальной гипертензией небиволол повышает реакцию сосудов на ацетилхолин, опосредованную монооксидом азота; у пациентов с дисфункцией эндотелия эта реакция снижена.

В экспериментах in vitro и in vivo на животных показано, что небивололу не присуща симпатомиметическая активность.

В экспериментах in vitro и in vivo на животных показано, что при фармакологических дозах небиволол не имеет мембраностабилизирующей активности.

У здоровых добровольцев небиволол не оказывает существенного влияния на способность переносить максимальные физические нагрузки или на выносливость.

Доступные доклинические и клинические данные относительно больных гипертонией не свидетельствует об отрицательном влиянии небиволола на эректильную функцию.

Гидрохлортиазид является тиазидным диуретиком. Тиазиды влияют на почечные тубулярные механизмы реабсорбции электролитов, непосредственно повышая выведение натрия и хлорида в приблизительно равных количествах. Диуретическое действие гидрохлортиазида уменьшает объем плазмы, повышает активность ренина плазмы и секрецию альдостерона с последующим ростом потерь калия и бикарбоната с мочой и снижением уровня калия в сыворотке крови. При применении гидрохлортиазида диурез наступает примерно через 2 ч, а пик эффекта достигается примерно через 4 ч после приема препарата, тогда как действие продолжается в течение 6–12 ч.

Фармакокинетика.

Совместное введение небиволола и гидрохлортиазида не влияет на биодоступность каждой из активных субстанций. Комбинированная таблетка биоэквивалентна совместному применению отдельных компонентов.

Небиволол

Всасывание. После перорального приема происходит быстрое всасывание обоих энантиомеров небиволола. Наличие еды в желудочно-кишечном тракте не влияет на всасывание небиволола при пероральном применении.

Биодоступность перорально введенного небиволола составляет в среднем 12% у пациентов с быстрым метаболизмом и является почти полной у пациентов с медленным метаболизмом. В равновесном состоянии и при одинаковом уровне доз максимальная концентрация в плазме неизмененного небиволола примерно в 23 раза выше у пациентов с медленным метаболизмом, чем у пациентов с быстрым метаболизмом. Исходя из разницы скорости метаболизации, дозировку препарата нужно назначать в зависимости от индивидуальных потребностей пациента; для пациентов с медленной метаболизацией требуются более низкие дозы.

Концентрация в плазме, которая составляет от 1 до 30 мг небиволола, пропорциональна дозе. Возраст человека на фармакокинетику небиволола не влияет.

Распределение. В плазме оба энантиомера небиволола связываются преимущественно с альбумином. Связывание с белками составляет 98,1% для SRRR-небиволола и 97,9% для RSSS-небиволола.

Биотрансформация. Небиволол метаболизируется в значительной мере, частично – до активных гидроксиметаболитов. Небиволол метаболизируется путем алициклического и ароматического гидроксилирования, N-деалкилирования и глюкуронизации; кроме того, образуются глюкурониды гидроксиметаболитов. Метаболизм небиволола путем ароматического гидроксилирования зависит от генетического окислительного полиморфизма CYP2D6.

Выведение. У пациентов с быстрым метаболизмом период полувыведения энантиомеров небиволола составляет примерно 10 ч. У пациентов с медленным метаболизмом он в 3–5 раз более длительный. У пациентов с быстрым метаболизмом уровни в плазме RSSS-энантиомера несколько выше, чем для SRRR-энантиомера. У пациентов с медленным метаболизмом эта разница увеличивается. У пациентов с быстрым метаболизмом период полувыведения гидроксиметаболитов обоих энантиомеров составляет в среднем 24 ч, а у пациентов с медленным метаболизмом — пролонгируется почти вдвое.

Равновесные уровни в плазме небиволола у пациентов с быстрым метаболизмом достигаются через 24 ч, гидроксиметаболитов — через несколько дней.

Через неделю после введения 38 % дозы выводится с мочой и 48% — с калом. Выведение неизмененного небиволола с мочой составляет менее 0,5% от дозы.

Гидрохлортиазид

Всасывание.

Гидрохлортиазид хорошо всасывается после приема внутрь (от 65 дo 75%). Концентрации в плазме линейно зависят от введенной дозы. Всасывания гидрохлортиазида зависит от времени прохождения через кишечник: растет, когда время кишечного транзита медленный, например при применении с пищей. При отслеживании уровня в плазме в течение не менее 24 ч период полувыведения варьировал от 5,6 до 14,8 ч, а максимальные концентрации в плазме достигались в течение 1–5 ч после приема препарата.

Распределение.

Гидрохлортиазид связывается с белком в плазме крови на 68%, объем распределения составляет 0,83–1,14 л/кг. Гидрохлортиазид проходит через плаценту, но не через гематоэнцефалический барьер.

Биотрансформация.

Метаболизм гидрохлортиазида очень низкий. Практически весь гидрохлортиазид выводится с мочой в неизмененном виде.

Выведение.

Гидрохлортиазид выводится преимущественно почками. Через 3–6 ч после приема внутрь более 95% гидрохлортиазида обнаруживается в моче в неизмененном виде. У пациентов с почечной недостаточностью концентрация гидрохлортиазида повышена, а период полувыведения удлиняется.