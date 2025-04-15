Небиар Плюс (Nebiar Plus)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 201 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
261,10
Экономия при брони: -30,74 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
252,80
Экономия при брони: -21,40 грн
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
D.s.
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
253,00
Экономия при брони: -21,60 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
266,77
Экономия при брони: -38,87 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
247,10 грн
D.s.
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
251,20
Экономия при брони: -19,80 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
247,10
Экономия при брони: -15,70 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
247,10
Экономия при брони: -15,70 грн
D.s.
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
252,80
Экономия при брони: -21,40 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
D.s.
Львов, ул. Киевская, 9
0.9 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум