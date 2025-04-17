Небиар Плюс (Nebiar Plus)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 90 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
247,00
Экономия при брони: -10,60 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
253,05
Экономия при брони: -7,59 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
85,01
Экономия при брони: -5,58 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
252,80
Экономия при брони: -16,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
265,41
Экономия при брони: -44,79 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
168,87
Экономия при брони: -10,96 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
259,87
Экономия при брони: -25,44 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
251,20
Экономия при брони: -14,80 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
258,49
Экономия при брони: -36,33 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
252,80
Экономия при брони: -16,40 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
259,51
Экономия при брони: -38,59 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
268,20
Экономия при брони: -44,49 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
251,20
Экономия при брони: -14,80 грн