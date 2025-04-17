Киев
Небиар Плюс (Nebiar Plus)

Небиар Плюс (Nebiar Plus)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 90 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
247,00
Экономия при брони: -10,60 грн
236,40 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
226,00 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
253,05
Экономия при брони: -7,59 грн
245,46 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
223,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
85,01
Экономия при брони: -5,58 грн
79,43 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
252,80
Экономия при брони: -16,40 грн
236,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
265,41
Экономия при брони: -44,79 грн
220,62 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
168,87
Экономия при брони: -10,96 грн
157,92 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
238,32 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
259,87
Экономия при брони: -25,44 грн
234,43 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
214,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
251,20
Экономия при брони: -14,80 грн
236,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
258,49
Экономия при брони: -36,33 грн
222,16 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
252,80
Экономия при брони: -16,40 грн
236,40 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
237,12 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
259,51
Экономия при брони: -38,59 грн
220,92 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
224,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
268,20
Экономия при брони: -44,49 грн
223,71 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
224,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
251,20
Экономия при брони: -14,80 грн
236,40 грн
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