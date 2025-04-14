Небиар Плюс (Nebiar Plus)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 221 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
264,17
Экономия при брони: -18,10 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
258,56
Экономия при брони: -12,70 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
175,46
Экономия при брони: -15,77 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
258,34
Экономия при брони: -18,79 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
253,00
Экономия при брони: -11,20 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
247,10 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
264,17
Экономия при брони: -18,33 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
178,48
Экономия при брони: -18,80 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
252,80
Экономия при брони: -11,00 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
258,79
Экономия при брони: -13,55 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
261,18
Экономия при брони: -13,42 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
266,31
Экономия при брони: -24,83 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум