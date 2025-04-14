Киев
Небиар Плюс (Nebiar Plus)

Небиар Плюс (Nebiar Plus)

Харьков (адрес не указан)
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Доступно в 351 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
214,59 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
224,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
228,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
259,13
Экономия при брони: -19,39 грн
239,74 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
231,21 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
221,55 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
219,57 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
170,64
Экономия при брони: -13,53 грн
157,11 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
252,80
Экономия при брони: -11,70 грн
241,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
216,21 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
246,10
Экономия при брони: -5,00 грн
241,10 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
231,87 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
229,92 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
230,73 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
160,81 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
224,10 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
232,92 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
227,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
266,40
Экономия при брони: -34,15 грн
232,25 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
214,68 грн
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