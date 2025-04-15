Небиар Плюс (Nebiar Plus)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 201 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
247,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
258,91
Экономия при брони: -30,33 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
264,00
Экономия при брони: -23,91 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
240,80
Экономия при брони: -4,90 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
240,00
Экономия при брони: -18,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
240,00
Экономия при брони: -29,10 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
252,80
Экономия при брони: -16,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
163,46
Экономия при брони: -6,63 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
252,80
Экономия при брони: -16,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
265,15
Экономия при брони: -44,91 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
261,15
Экономия при брони: -33,64 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
264,20
Экономия при брони: -42,72 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 38 мин
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
247,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
255,13
Экономия при брони: -32,63 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
269,49
Экономия при брони: -48,95 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
247,10 грн