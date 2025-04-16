Небиар Плюс (Nebiar Plus)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 109 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
173,63
Экономия при брони: -20,72 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
253,00
Экономия при брони: -13,10 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
247,10 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
252,80
Экономия при брони: -12,90 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
265,99
Экономия при брони: -43,04 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
265,78
Экономия при брони: -31,50 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
160,48
Экономия при брони: -0,47 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
160,48
Экономия при брони: -0,47 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 33 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
240,80
Экономия при брони: -0,90 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется через 33 мин
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
255,22
Экономия при брони: -41,16 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
231,18
Экономия при брони: -14,54 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
247,10 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Небиар Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 12.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
247,10
Экономия при брони: -7,20 грн