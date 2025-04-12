общими для блокаторов β-адренорецепторов являются нижеприведенные предостережения и меры предосторожности.

Анестезия. Поддержание блокады β-адренорецепторов снижает риск нарушений сердечного ритма во время введения в наркоз и интубации. При подготовке к хирургическому вмешательству не менее чем за 24 ч следует прекратить применение блокаторов β-адренорецепторов. Необходима осторожность при применении отдельных анестетиков, вызывающих угнетение миокарда, таких как циклопропан, эфир или трихлорэтилен. Появление вагусных реакций у пациента можно предотвратить с помощью в/в введения атропина.

Сердечно-сосудистая система. Обычно пациентам с нелеченной ХСН блокаторы β-адренорецепторов не следует назначать до стабилизации их состояния.

Прекращать терапию блокаторами β-адренорецепторов пациентам с имеющейся ИБС следует постепенно, в течение 1-2 нед. При необходимости, для предотвращения обострения заболевания, рекомендуется одновременно начать заместительную терапию.

Блокаторы β-адренорецепторов могут вызывать брадикардию. Если пульс в состоянии покоя снижается до 50–55 уд/мин и/или у пациента развиваются симптомы, свидетельствующие о брадикардии, дозу необходимо снизить.

Блокаторы β-адренорецепторов следует применять с осторожностью при лечении:

— пациентов с нарушениями периферического кровообращения (болезнь или синдром Рейно, перемежающаяся хромота) из-за потенциального обострения указанных заболеваний;

— пациентов с AV-блокадой I степени в связи с негативным влиянием блокаторов β-адренорецепторов на сердечную проводимость;

— больных стенокардией Принцметала вследствие беспрепятственной, опосредованной через α-адренорецепторы вазоконстрикции коронарных артерий (блокаторы β-адренорецепторов могут повышать частоту и длительность приступов стенокардии).

Комбинация небиволола с антагонистами кальция типа верампамила и дилтиазема, с антиаритмическими средствами I группы, а также с гипотензивными средствами центрального действия не рекомендуется вообще.

Обмен веществ и эндокринная система. Небиволол-Тева не влияет на содержание глюкозы в крови у больных сахарным диабетом. Однако препарат следует применять с осторожностью у этих больных, поскольку небиволол может маскировать некоторые симптомы гипогликемии, например тахикардию и усиленное сердцебиение. Блокаторы β-адренорецепторов могут маскировать симптомы тахикардии при гипертиреоидизме. При внезапном прекращении терапии возможно усиление этих симптомов.

Дыхательная система. Пациентам с хроническими обструктивными заболеваниями дыхательных путей блокаторы β-адренорецепторов следует применять с осторожностью в связи с возможным усилением констрикции дыхательных путей.

Другое. В начале лечения ХСН небивололом необходимо регулярное наблюдение за пациентом. Без насущной необходимости прекращать резко лечение не следует.

Больным с наличием в анамнезе псориаза блокаторы β-адренорецепторов применяют только после тщательной оценки соотношения возможного риска и ожидаемой пользы.

Блокаторы β-адренорецепторов могут повышать чувствительность к аллергенам и степень тяжести анафилактических реакций.

Этот препарат содержит лактозу, поэтому его не следует применять у больных с наследственной непереносимостью галактозы, дефицитом лактазы Лаппа или нарушением всасывания глюкозы и галактозы.

Применение в период беременности или кормления грудью. Фармакологические свойства небиволола могут вызывать негативное влияние на течение беременности, плод и младенца, поэтому его применяют только в тех случаях, когда польза от применения превышает потенциальный риск для плода. В целом блокаторы β-адренорецепторов уменьшают плацентарное кровоснабжение, в связи с чем возможна задержка развития, внутриутробная смерть, прерывание беременности или преждевременные роды. Побочные эффекты (например гипогликемия и брадикардия) могут возникнуть у плода и новорожденного. Если лечение с применением блокаторов β-адренорецепторов необходимо, желательно использовать селективные блокаторы β 1 -адренорецепторов.

Если лечение небивололом необходимо, следует наблюдать за маточно-плацентарным кровообращением и ростом плода. В случае подтверждения негативного воздействия препарата на плод следует рассмотреть вопрос о лечении альтернативными препаратами. За младенцем следует тщательно наблюдать и учитывать, что такие симптомы, как гипогликемия и брадикардия, возможны в течение первых 3 сут.

В исследованиях на животных установлено, что небиволол выделяется в грудное молоко. Неизвестно, выделяется ли этот препарат в грудное молоко у человека. Большинство блокаторов β-адренорецепторов, особенно липофильные соединения, такие как небиволол и его активные метаболиты, выделяются в грудное молоко, хотя и в разном количестве. Поэтому в период лечения небивололом не рекомендуется грудное вскармливание.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Каких-либо исследований влияния небиволола на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами не проводилось. В исследованиях фармакодинамики выявлено, что небиволол в дозе 5 мг не влияет на психомоторную функцию. При управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами следует учитывать, что иногда при применении препарата могут возникать головокружение и ощущение усталости.

Дети. Исследования применения препарата у детей и подростков не проводились, поэтому для этой возрастной группы препарат не рекомендуется.