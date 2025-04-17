Небиволол-Тева (Nebivolol-Teva)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 89 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
142,80
Экономия при брони: -17,30 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
294,30
Экономия при брони: -43,30 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
143,80
Экономия при брони: -18,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
313,37
Экономия при брони: -53,03 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
287,80
Экономия при брони: -36,80 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
306,36
Экономия при брони: -54,80 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
143,80
Экономия при брони: -18,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
305,20
Экономия при брони: -38,35 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
294,40 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
306,41
Экономия при брони: -46,07 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
312,90
Экономия при брони: -55,05 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
291,40
Экономия при брони: -40,40 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
303,58
Экономия при брони: -44,19 грн