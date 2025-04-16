Небиволол-Тева (Nebivolol-Teva)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 184 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
294,30
Экономия при брони: -44,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
306,24
Экономия при брони: -71,77 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
272,00
Экономия при брони: -39,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
304,65
Экономия при брони: -24,49 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
319,00
Экономия при брони: -74,38 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
309,82
Экономия при брони: -65,95 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
313,47
Экономия при брони: -70,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
143,80
Экономия при брони: -18,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
302,82
Экономия при брони: -59,95 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
302,01
Экономия при брони: -55,18 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
294,30
Экономия при брони: -44,50 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 17 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
305,69
Экономия при брони: -70,87 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 47 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
298,21
Экономия при брони: -40,29 грн