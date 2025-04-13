Небиволол-Тева (Nebivolol-Teva)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 820 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
287,60
Экономия при брони: -26,50 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
147,15
Экономия при брони: -16,40 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
306,20
Экономия при брони: -32,88 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
310,52
Экономия при брони: -58,89 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
287,60
Экономия при брони: -26,10 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
303,70
Экономия при брони: -45,62 грн