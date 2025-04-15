Небиволол-Тева (Nebivolol-Teva)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 208 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
291,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
305,70
Экономия при брони: -67,10 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
291,50 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
294,30
Экономия при брони: -42,90 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
272,00
Экономия при брони: -29,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
272,00
Экономия при брони: -29,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
302,20
Экономия при брони: -50,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
300,03
Экономия при брони: -11,24 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
147,15
Экономия при брони: -21,45 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
309,35
Экономия при брони: -64,47 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
304,67
Экономия при брони: -41,54 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
308,23
Экономия при брони: -33,69 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 40 мин
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
291,42
Экономия при брони: -48,42 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
311,13
Экономия при брони: -66,45 грн