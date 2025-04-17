Небиволол-Тева (Nebivolol-Teva)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 112 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
307,88
Экономия при брони: -73,18 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
294,30
Экономия при брони: -37,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
308,65
Экономия при брони: -67,44 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
302,20
Экономия при брони: -45,00 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
143,80
Экономия при брони: -15,20 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
294,30
Экономия при брони: -37,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
306,56
Экономия при брони: -71,38 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 31 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
309,08
Экономия при брони: -67,78 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
294,30
Экономия при брони: -37,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
301,51
Экономия при брони: -60,35 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
307,61
Экономия при брони: -66,45 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
302,00
Экономия при брони: -44,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
313,70
Экономия при брони: -62,22 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
300,09
Экономия при брони: -61,29 грн