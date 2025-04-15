Киев
Небиволол-Тева (Nebivolol-Teva)

Небиволол-Тева (Nebivolol-Teva)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 169 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
275,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
320,54
Экономия при брони: -68,51 грн
252,03 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
294,30
Экономия при брони: -41,30 грн
253,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
275,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
294,30
Экономия при брони: -41,30 грн
253,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
287,60
Экономия при брони: -34,60 грн
253,00 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
306,99
Экономия при брони: -60,47 грн
246,52 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
311,40
Экономия при брони: -29,76 грн
281,64 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
302,20
Экономия при брони: -49,20 грн
253,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
294,30
Экономия при брони: -41,30 грн
253,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
285,60
Экономия при брони: -32,60 грн
253,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
302,00
Экономия при брони: -49,00 грн
253,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
275,00 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
240,42 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
302,00
Экономия при брони: -49,00 грн
253,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:30
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
287,60
Экономия при брони: -34,60 грн
253,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
294,30
Экономия при брони: -41,30 грн
253,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
305,46
Экономия при брони: -54,10 грн
251,36 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
286,90
Экономия при брони: -33,90 грн
253,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
294,30
Экономия при брони: -41,30 грн
253,00 грн
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