Небиволол-Тева (Nebivolol-Teva)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 169 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
320,54
Экономия при брони: -68,51 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
294,30
Экономия при брони: -41,30 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
294,30
Экономия при брони: -41,30 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
287,60
Экономия при брони: -34,60 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
306,99
Экономия при брони: -60,47 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
311,40
Экономия при брони: -29,76 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
302,20
Экономия при брони: -49,20 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
294,30
Экономия при брони: -41,30 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
285,60
Экономия при брони: -32,60 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
302,00
Экономия при брони: -49,00 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
302,00
Экономия при брони: -49,00 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
287,60
Экономия при брони: -34,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
294,30
Экономия при брони: -41,30 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
305,46
Экономия при брони: -54,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
286,90
Экономия при брони: -33,90 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Небиволол-Тева таблетки 5 мг блистер №28
Тева Украина
294,30
Экономия при брони: -41,30 грн