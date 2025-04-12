Ливарол (Livarol)
Ливарол инструкция по применению
Состав
Кетоконазол - 400 мг
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Активное вещество — кетоконазол, производное имидазолдиоксолана. Оказывает фунгицидное и фунгистатическое действие по отношению к дерматофитам (Trichophyton spp., Epidermophyton floccosum, Microsporum spp.) и дрожжевым грибам (Candida spp., Pityrosporum spp.). Механизм действия направлен на ингибирование биосинтеза эргостерола и изменение липидного состава мембраны грибов.
Препарат активен в отношении стафилококков и стрептококков.
Фармакокинетика. При интравагинальном применении препарат слабо всасывается, небольшое количество препарата попадает в системный кровоток. Cmax кетоконазола в плазме крови после применения 400 мг варьирует от 0 до 20,7 нг/мл.
Показания Ливарол
• лечение острого и хронического рецидивирующего микоза влагалища;
• профилактика грибковых инфекций влагалища при сниженной резистентности организма и на фоне лечения препаратами, нарушающими нормальную микрофлору влагалища.
Применение Ливарол
препарат применяют интравагинально. Перед применением пессарий освобождают от контурной упаковки и вводят его глубоко во влагалище в положении лежа на спине. Применяют по 1 пессарию в сутки в течение 3–5 сут в зависимости от течения заболевания. В случае необходимости курс лечения повторяют до клинического выздоровления, подтвержденного лабораторными исследованиями. При хроническом кандидозе применяют по 1 пессарию в сутки в течение 10 сут.
В период беременности (II–III триместр) и кормления грудью способ применения и дозы обычные.
Дети. Опыт применения препарата у детей отсутствует, поэтому его не следует назначать этой возрастной категории пациентов.
Противопоказания
индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам препарата, беременность (I триместр).
Побочные эффекты
возможные гиперемия и раздражение слизистой оболочки влагалища, зуд влагалища в месте введения пессария, аллергические реакции (кожная сыпь, крапивница). В редких случаях могут возникнуть тошнота, головокружение.
Особые указания
в редких случаях возможны местные аллергические реакции у полового партнера. Для снижения риска рецидива заболевания рекомендуется одновременное лечение полового партнера. Следует избегать контакта с латексными изделиями (контрацептивные диафрагмы, презервативы).
Во время лечения следует воздерживаться от половой жизни.
Ливарол рекомендуется применять на ночь, поскольку препарат оказывает осмотическое и дренажное действие, сопровождающееся увеличением выделений из влагалища. Рекомендуется на время лечения препаратом Ливарол на ночь использовать гигиенические прокладки.
При развитии реакций гиперчувствительности препарат следует отменить и обратиться к врачу.
Применение в период беременности или кормления грудью. Не применяется в I триместр беременности. Во II–III триместры беременности и в период кормления грудью препарат применяют только в случае, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не влияет.
Взаимодействия
при одновременном применении препарата Ливарол с рифампицином и изониазидом снижается концентрация кетоконазола в плазме крови. При одновременном применении с циклоспорином, непрямыми антикоагулянтами и метилпреднизолоном кетоконазол может повышать концентрацию вышеуказанных препаратов в плазме крови. Практическое значение этих взаимодействий при лечении кетоконазолом в виде вагинальных пессариев неизвестно.
Передозировка
передозировки и токсические эффекты при применении препарата не выявлены.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С.