в редких случаях возможны местные аллергические реакции у полового партнера. Для снижения риска рецидива заболевания рекомендуется одновременное лечение полового партнера. Следует избегать контакта с латексными изделиями (контрацептивные диафрагмы, презервативы).

Во время лечения следует воздерживаться от половой жизни.

Ливарол рекомендуется применять на ночь, поскольку препарат оказывает осмотическое и дренажное действие, сопровождающееся увеличением выделений из влагалища. Рекомендуется на время лечения препаратом Ливарол на ночь использовать гигиенические прокладки.

При развитии реакций гиперчувствительности препарат следует отменить и обратиться к врачу.

Применение в период беременности или кормления грудью. Не применяется в I триместр беременности. Во II–III триместры беременности и в период кормления грудью препарат применяют только в случае, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не влияет.