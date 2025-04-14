Днепр (адрес не указан)
Доступно в 280 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Ливарол пессарии 400 мг блистер №10
Stada
546,19
Экономия при брони: -36,15 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Ливарол пессарии 400 мг блистер №10
Stada
272,34
Экономия при брони: -26,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Ливарол пессарии 400 мг блистер №10
Stada
610,49
Экономия при брони: -38,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Ливарол пессарии 400 мг блистер №10
Stada
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Ливарол пессарии 400 мг блистер №10
Stada
631,00
Экономия при брони: -108,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Ливарол пессарии 400 мг блистер №10
Stada
600,30
Экономия при брони: -77,40 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Ливарол пессарии 400 мг блистер №10
Stada
266,22
Экономия при брони: -18,48 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Ливарол пессарии 400 мг блистер №10
Stada
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Ливарол пессарии 400 мг блистер №10
Stada
620,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Ливарол пессарии 400 мг блистер №10
Stada
600,30
Экономия при брони: -77,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Ливарол пессарии 400 мг блистер №10
Stada
530,36
Экономия при брони: -18,28 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Ливарол пессарии 400 мг блистер №10
Stada
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Ливарол пессарии 400 мг блистер №10
Stada
539,95
Экономия при брони: -28,37 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Ливарол пессарии 400 мг блистер №10
Stada
271,55
Экономия при брони: -20,19 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Ливарол пессарии 400 мг блистер №10
Stada
529,99
Экономия при брони: -34,27 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Ливарол пессарии 400 мг блистер №10
Stada
576,69
Экономия при брони: -59,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Ливарол пессарии 400 мг блистер №10
Stada
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Ливарол пессарии 400 мг блистер №10
Stada
526,88
Экономия при брони: -20,67 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Ливарол пессарии 400 мг блистер №10
Stada
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Ливарол пессарии 400 мг блистер №10
Stada