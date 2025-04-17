Винница (адрес не указан)
Доступно в 115 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Ливарол пессарии 400 мг блистер №10
Stada
534,07
Экономия при брони: -39,93 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Ливарол пессарии 400 мг блистер №10
Stada
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Ливарол пессарии 400 мг блистер №10
Stada
600,80
Экономия при брони: -64,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Ливарол пессарии 400 мг блистер №10
Stada
271,39
Экономия при брони: -25,63 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Ливарол пессарии 400 мг блистер №10
Stada
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Ливарол пессарии 400 мг блистер №10
Stada
641,90
Экономия при брони: -105,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Ливарол пессарии 400 мг блистер №10
Stada
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Ливарол пессарии 400 мг блистер №10
Stada
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Ливарол пессарии 400 мг блистер №10
Stada
600,80
Экономия при брони: -64,60 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Ливарол пессарии 400 мг блистер №10
Stada
577,00
Экономия при брони: -40,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Ливарол пессарии 400 мг блистер №10
Stada
539,12
Экономия при брони: -47,59 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 33 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Ливарол пессарии 400 мг блистер №10
Stada
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Ливарол пессарии 400 мг блистер №10
Stada
588,11
Экономия при брони: -52,07 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Ливарол пессарии 400 мг блистер №10
Stada
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Ливарол пессарии 400 мг блистер №10
Stada
600,30
Экономия при брони: -64,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Ливарол пессарии 400 мг блистер №10
Stada
532,33
Экономия при брони: -40,35 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Ливарол пессарии 400 мг блистер №10
Stada
533,61
Экономия при брони: -41,63 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Ливарол пессарии 400 мг блистер №10
Stada
300,40
Экономия при брони: -32,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Ливарол пессарии 400 мг блистер №10
Stada
269,60
Экономия при брони: -16,93 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Ливарол пессарии 400 мг блистер №10
Stada
554,65
Экономия при брони: -49,32 грн