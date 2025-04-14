Киев
Ливарол (Livarol)

Ливарол (Livarol)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 282 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Ливарол пессарии 400 мг блистер №10
Stada
484,82 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Ливарол пессарии 400 мг блистер №10
Stada
511,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Ливарол пессарии 400 мг блистер №10
Stada
546,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Ливарол пессарии 400 мг блистер №10
Stada
459,22 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Ливарол пессарии 400 мг блистер №10
Stada
252,64
Экономия при брони: -12,44 грн
240,21 грн
Аптекарь
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
Ливарол пессарии 400 мг блистер №10
Stada
534,10 грн
Колонтаевская
Открыто
Закроется в 23:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Ливарол пессарии 400 мг блистер №10
Stada
518,00 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 18:00
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Ливарол пессарии 400 мг блистер №10
Stada
285,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Ливарол пессарии 400 мг блистер №10
Stada
539,31
Экономия при брони: -19,94 грн
519,37 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Ливарол пессарии 400 мг блистер №10
Stada
476,30 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Ливарол пессарии 400 мг блистер №10
Stada
534,78
Экономия при брони: -35,11 грн
499,67 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Ливарол пессарии 400 мг блистер №10
Stada
255,15 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Ливарол пессарии 400 мг блистер №10
Stada
541,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Ливарол пессарии 400 мг блистер №10
Stada
535,14
Экономия при брони: -35,47 грн
499,67 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Ливарол пессарии 400 мг блистер №10
Stada
600,30
Экономия при брони: -74,10 грн
526,20 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Ливарол пессарии 400 мг блистер №10
Stada
511,78 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Ливарол пессарии 400 мг блистер №10
Stada
528,50 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
2.8 км
Ливарол пессарии 400 мг блистер №10
Stada
260,40 грн
Аптека нц
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Ливарол пессарии 400 мг блистер №10
Stada
620,70 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Ливарол пессарии 400 мг блистер №10
Stada
266,92
Экономия при брони: -12,30 грн
254,62 грн
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