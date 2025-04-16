Николаев (адрес не указан)
Доступно в 125 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Ливарол пессарии 400 мг блистер №10
Stada
527,14
Экономия при брони: -50,29 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Ливарол пессарии 400 мг блистер №10
Stada
600,30
Экономия при брони: -74,60 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Ливарол пессарии 400 мг блистер №10
Stada
550,18
Экономия при брони: -28,58 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Ливарол пессарии 400 мг блистер №10
Stada
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Ливарол пессарии 400 мг блистер №10
Stada
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Ливарол пессарии 400 мг блистер №10
Stada
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Ливарол пессарии 400 мг блистер №10
Stada
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Ливарол пессарии 400 мг блистер №10
Stada
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Ливарол пессарии 400 мг блистер №10
Stada
597,30
Экономия при брони: -71,60 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Ливарол пессарии 400 мг блистер №10
Stada
567,86
Экономия при брони: -59,01 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Ливарол пессарии 400 мг блистер №10
Stada
580,50 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Ливарол пессарии 400 мг блистер №10
Stada
580,50
Экономия при брони: -54,80 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Ливарол пессарии 400 мг блистер №10
Stada
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Ливарол пессарии 400 мг блистер №10
Stada
580,50
Экономия при брони: -54,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 35 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Ливарол пессарии 400 мг блистер №10
Stada
600,80
Экономия при брони: -75,10 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется через 35 мин
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Ливарол пессарии 400 мг блистер №10
Stada
544,46
Экономия при брони: -58,14 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Ливарол пессарии 400 мг блистер №10
Stada
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Ливарол пессарии 400 мг блистер №10
Stada
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Ливарол пессарии 400 мг блистер №10
Stada
538,36
Экономия при брони: -53,93 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Ливарол пессарии 400 мг блистер №10
Stada
531,40
Экономия при брони: -51,78 грн