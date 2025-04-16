Киев
Ливарол (Livarol)

Ливарол (Livarol)

Николаев (адрес не указан)
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Доступно в 125 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Ливарол пессарии 400 мг блистер №10
Stada
527,14
Экономия при брони: -50,29 грн
476,85 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Ливарол пессарии 400 мг блистер №10
Stada
600,30
Экономия при брони: -74,60 грн
525,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Ливарол пессарии 400 мг блистер №10
Stada
550,18
Экономия при брони: -28,58 грн
521,60 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Ливарол пессарии 400 мг блистер №10
Stada
553,16 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Ливарол пессарии 400 мг блистер №10
Stada
580,60 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Ливарол пессарии 400 мг блистер №10
Stada
474,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Ливарол пессарии 400 мг блистер №10
Stada
502,26 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Ливарол пессарии 400 мг блистер №10
Stada
522,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Ливарол пессарии 400 мг блистер №10
Stada
597,30
Экономия при брони: -71,60 грн
525,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Ливарол пессарии 400 мг блистер №10
Stada
567,86
Экономия при брони: -59,01 грн
508,85 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Ливарол пессарии 400 мг блистер №10
Stada
580,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Ливарол пессарии 400 мг блистер №10
Stada
580,50
Экономия при брони: -54,80 грн
525,70 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Ливарол пессарии 400 мг блистер №10
Stada
467,76 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Ливарол пессарии 400 мг блистер №10
Stada
580,50
Экономия при брони: -54,80 грн
525,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 35 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Ливарол пессарии 400 мг блистер №10
Stada
600,80
Экономия при брони: -75,10 грн
525,70 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется через 35 мин
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Ливарол пессарии 400 мг блистер №10
Stada
544,46
Экономия при брони: -58,14 грн
486,32 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Ливарол пессарии 400 мг блистер №10
Stada
468,48 грн
Аптека24
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Ливарол пессарии 400 мг блистер №10
Stada
529,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Ливарол пессарии 400 мг блистер №10
Stada
538,36
Экономия при брони: -53,93 грн
484,43 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Ливарол пессарии 400 мг блистер №10
Stada
531,40
Экономия при брони: -51,78 грн
479,62 грн
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