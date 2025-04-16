Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 186 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Ливарол пессарии 400 мг блистер №10
Stada
600,30
Экономия при брони: -78,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Ливарол пессарии 400 мг блистер №10
Stada
538,56
Экономия при брони: -52,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Ливарол пессарии 400 мг блистер №10
Stada
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Ливарол пессарии 400 мг блистер №10
Stada
273,00
Экономия при брони: -32,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Ливарол пессарии 400 мг блистер №10
Stada
550,99
Экономия при брони: -26,49 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Ливарол пессарии 400 мг блистер №10
Stada
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Ливарол пессарии 400 мг блистер №10
Stada
540,61
Экономия при брони: -54,82 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Ливарол пессарии 400 мг блистер №10
Stada
562,52
Экономия при брони: -80,56 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Ливарол пессарии 400 мг блистер №10
Stada
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Ливарол пессарии 400 мг блистер №10
Stada
620,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Ливарол пессарии 400 мг блистер №10
Stada
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Ливарол пессарии 400 мг блистер №10
Stada
300,40
Экономия при брони: -39,25 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Ливарол пессарии 400 мг блистер №10
Stada
620,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Ливарол пессарии 400 мг блистер №10
Stada
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Ливарол пессарии 400 мг блистер №10
Stada
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Ливарол пессарии 400 мг блистер №10
Stada
533,20
Экономия при брони: -46,07 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Ливарол пессарии 400 мг блистер №10
Stada
580,50
Экономия при брони: -58,20 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 20 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Ливарол пессарии 400 мг блистер №10
Stada
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Ливарол пессарии 400 мг блистер №10
Stada
609,27
Экономия при брони: -91,06 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 50 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Ливарол пессарии 400 мг блистер №10
Stada
531,78
Экономия при брони: -22,81 грн