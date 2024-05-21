по рекомендации врача в качестве диетической добавки к рациону питания как дополнительный источник незаменимых серосодержащих аминокислот метионина и натуральных биологически активных компонентов: глицина — заменимой аминокислоты, которая стимулирует образование гликогена печенью, регулирует обмен веществ, обладает антитоксическим, антиоксидантным, детоксицирующим и гепатопротекторным свойствами, и глицирризина (калиевая и кальциевая соль глицирризиновой кислоты), структурное сходство которой со стероидными гормонами обуславливает ее биологическую активность (противовоспалительные, антифибротические, антиаллергические, противовирусные, иммуномодулирующие свойства) с целью:

— улучшения функционального состояния печени и профилактики осложнений при хронических гепатитах, в том числе вирусного происхождения, и других диффузных заболеваниях печени;

— эффективной защиты от проникновения вирусов;

— повышения умственной работоспособности;

— улучшения функционального состояния кожи и создания оптимальных условий функционирования организма при дерматитах и экземах.