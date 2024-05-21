ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ (HEPARHIZINE® FORTE) (343101) - инструкция по применению Диетические добавки
ГЕПАРИЗИН ФОРТЕ инструкция по применению
Характеристика
по рекомендации врача в качестве диетической добавки к рациону питания как дополнительный источник незаменимых серосодержащих аминокислот метионина и натуральных биологически активных компонентов: глицина — заменимой аминокислоты, которая стимулирует образование гликогена печенью, регулирует обмен веществ, обладает антитоксическим, антиоксидантным, детоксицирующим и гепатопротекторным свойствами, и глицирризина (калиевая и кальциевая соль глицирризиновой кислоты), структурное сходство которой со стероидными гормонами обуславливает ее биологическую активность (противовоспалительные, антифибротические, антиаллергические, противовирусные, иммуномодулирующие свойства) с целью:
— улучшения функционального состояния печени и профилактики осложнений при хронических гепатитах, в том числе вирусного происхождения, и других диффузных заболеваниях печени;
— эффективной защиты от проникновения вирусов;
— повышения умственной работоспособности;
— улучшения функционального состояния кожи и создания оптимальных условий функционирования организма при дерматитах и экземах.
Рекомендации по употреблению
употреблять взрослым по 1 капсуле 3 раза в сутки после еды, запивая питьевой водой. Продолжительность употребления определяет врач индивидуально. Перед употреблением рекомендуется консультация врача.
Не превышать рекомендуемое суточное количество. Диетическую добавку Гепаризин Форте не следует использовать в качестве замены полноценного рациона питания.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам, острые вирусные гепатиты, АГ, период беременности и кормления грудью.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте.