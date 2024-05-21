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ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ (HEPARHIZINE® FORTE) (343101) - инструкция по применению Диетические добавки

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ГЕПАРИЗИН<sup>&reg;</sup> ФОРТЕ (HEPARHIZINE<sup>&reg;</sup> FORTE)
Цена в городе Киев
от 490,31 грн
Без рецепта
30 шт от 490,31 грн
В наличии в 414 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Капсулы
Количество штук в упаковке
30 шт.
Диетические добавки
8.2. Диетические добавки для поддержания функции печени, желчевыводящих путей и желчного пузыря

ГЕПАРИЗИН ФОРТЕ инструкция по применению

Характеристика

по рекомендации врача в качестве диетической добавки к рациону питания как дополнительный источник незаменимых серосодержащих аминокислот метионина и натуральных биологически активных компонентов: глицина — заменимой аминокислоты, которая стимулирует образование гликогена печенью, регулирует обмен веществ, обладает антитоксическим, антиоксидантным, детоксицирующим и гепатопротекторным свойствами, и глицирризина (калиевая и кальциевая соль глицирризиновой кислоты), структурное сходство которой со стероидными гормонами обуславливает ее биологическую активность (противовоспалительные, антифибротические, антиаллергические, противовирусные, иммуномодулирующие свойства) с целью:
— улучшения функционального состояния печени и профилактики осложнений при хронических гепатитах, в том числе вирусного происхождения, и других диффузных заболеваниях печени;
— эффективной защиты от проникновения вирусов;
— повышения умственной работоспособности;
— улучшения функционального состояния кожи и создания оптимальных условий функционирования организма при дерматитах и экземах.

Рекомендации по употреблению

употреблять взрослым по 1 капсуле 3 раза в сутки после еды, запивая питьевой водой. Продолжительность употребления определяет врач индивидуально. Перед употреблением рекомендуется консультация врача.
Не превышать рекомендуемое суточное количество. Диетическую добавку Гепаризин Форте не следует использовать в качестве замены полноценного рациона питания.

Противопоказания

повышенная чувствительность к компонентам, острые вирусные гепатиты, АГ, период беременности и кормления грудью.

Условия хранения

в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте.

ГЕПАРИЗИН ФОРТЕ
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсулы, №30
от 490,31 грн
В наличии в 414 аптеках
Цены в аптеках
ГЕПАРИЗИН ФОРТЕ
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсулы, №30
от 490,31 грн
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