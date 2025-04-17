ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ (HEPARHIZINE® FORTE)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 58 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
778,40
Экономия при брони: -93,10 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
259,67
Экономия при брони: -31,47 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
733,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
779,92
Экономия при брони: -51,88 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
733,90 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
774,01
Экономия при брони: -41,32 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
733,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
733,90 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
778,40
Экономия при брони: -93,10 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
794,16
Экономия при брони: -126,91 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
778,75
Экономия при брони: -104,08 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
733,90 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
733,90 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
733,90 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
722,60
Экономия при брони: -37,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
754,97
Экономия при брони: -79,52 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
733,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
758,48
Экономия при брони: -28,00 грн