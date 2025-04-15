ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ (HEPARHIZINE® FORTE)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 147 аптеках в Львов
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
733,90 грн
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
526,99
Экономия при брони: -74,76 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
722,30
Экономия при брони: -40,50 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
722,30
Экономия при брони: -40,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
720,10
Экономия при брони: -38,30 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
774,50
Экономия при брони: -106,88 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
769,82
Экономия при брони: -116,59 грн
D.s.
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
720,10
Экономия при брони: -38,30 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
759,90
Экономия при брони: -78,10 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
777,70
Экономия при брони: -95,90 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
722,30
Экономия при брони: -40,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
253,81
Экономия при брони: -26,09 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
722,30
Экономия при брони: -40,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
722,30
Экономия при брони: -40,50 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
772,75
Экономия при брони: -101,87 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
722,30
Экономия при брони: -40,50 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
481,77
Экономия при брони: -27,01 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
722,30
Экономия при брони: -40,50 грн