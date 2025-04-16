ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ (HEPARHIZINE® FORTE)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 129 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
733,90 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
780,65
Экономия при брони: -104,78 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
684,00
Экономия при брони: -101,10 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
802,34
Экономия при брони: -69,91 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
766,46
Экономия при брони: -116,87 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
772,20
Экономия при брони: -39,98 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
798,62
Экономия при брони: -179,86 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
733,90 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
783,63
Экономия при брони: -50,79 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
765,72
Экономия при брони: -116,32 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
733,90 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
776,04
Экономия при брони: -126,64 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
792,47
Экономия при брони: -143,43 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
240,63
Экономия при брони: -14,32 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
733,90 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
684,00
Экономия при брони: -101,10 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
733,90 грн