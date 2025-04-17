ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ (HEPARHIZINE® FORTE)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 69 аптеках в Винница
Аптека копейка
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
794,82
Экономия при брони: -159,27 грн
Подорожник
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
733,90 грн
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
733,90 грн
Ощад аптека
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
760,60
Экономия при брони: -84,10 грн
Аптека низких цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
802,34
Экономия при брони: -166,79 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека копейка
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
733,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 24 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
733,90 грн
Аптека копейка
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
761,06
Экономия при брони: -86,01 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
733,90 грн
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
733,90 грн
Аптека копейка
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
780,72
Экономия при брони: -152,96 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
733,90 грн
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
733,90 грн
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
733,90 грн
Подорожник
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
733,90 грн
Аптека копейка
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
759,07
Экономия при брони: -84,02 грн
Подорожник
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
763,20
Экономия при брони: -86,70 грн
Подорожник
Винница, ул. Стрелецкая, 1
1.4 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
733,90 грн
Аптека
Винница, ул. Черновола Вячеслава, 29
1.5 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
647,00
Экономия при брони: -32,35 грн