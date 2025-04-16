ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ (HEPARHIZINE® FORTE)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 83 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
756,29
Экономия при брони: -100,63 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
722,60
Экономия при брони: -46,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
771,80
Экономия при брони: -97,13 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
733,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
773,15
Экономия при брони: -40,65 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
733,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
733,90 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
733,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
778,40
Экономия при брони: -101,90 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
778,09
Экономия при брони: -103,35 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
772,70
Экономия при брони: -111,70 грн
Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
791,18
Экономия при брони: -81,77 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
779,30
Экономия при брони: -102,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
773,19
Экономия при брони: -98,25 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
722,60
Экономия при брони: -46,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
759,29
Экономия при брони: -27,37 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
767,04
Экономия при брони: -105,41 грн
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
777,21
Экономия при брони: -115,58 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
733,90 грн