ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ (HEPARHIZINE® FORTE)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 160 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
733,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
253,58
Экономия при брони: -36,95 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
733,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
759,90
Экономия при брони: -80,30 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
684,00
Экономия при брони: -32,10 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
733,90 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
779,80
Экономия при брони: -100,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
757,02
Экономия при брони: -26,49 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
760,60
Экономия при брони: -81,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
769,89
Экономия при брони: -114,06 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
758,70
Экономия при брони: -26,58 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
511,57
Экономия при брони: -23,68 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 47 мин
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
733,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
759,77
Экономия при брони: -27,18 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
779,59
Экономия при брони: -128,73 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
733,90 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
684,00
Экономия при брони: -32,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
758,42
Экономия при брони: -26,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
733,90 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Центральный, 27
3.1 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
733,90 грн