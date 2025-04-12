Фармакодинамика.

Фиксированная комбинация телмисартан/гидрохлоротиазид — это комбинация антагониста рецепторов ангиотензина II телмисартана и тиазидного диуретика гидрохлоротиазида. Комбинация этих компонентов проявляет дополнительный антигипертензивный эффект, уменьшая артериальное давление в большей степени, чем каждый из компонентов в отдельности. Телмисартан/гидрохлоротиазид при применении один раз в сутки в пределах терапевтических доз приводит к эффективному и медленному снижению артериального давления.

Телмисартан эффективен при пероральном применении и является специфическим антагонистом рецепторов ангиотензина II (субтип АТ1). Имея очень высокое сродство с данным субтипом рецепторов, телмисартан замещает ангиотензин II из его связей с АТ1-рецепторами. Не оказывает какого-либо частичного агонистического влияния на АТ1-рецепторы. Телмисартан избирательно связывается с АТ1-рецепторами. Связывания является долговременным. Телмисартан не проявляет сродства с другими рецепторами, включая АТ2 и другие менее характеризированные АТ-рецепторы. Функциональная роль этих рецепторов неизвестна, как неизвестно эффект их возможного «сверхстимулирования» ангиотензином II, уровень которого повышается под влиянием телмисартана. Телмисартан снижает уровень альдостерона в плазме крови. Телмисартан не ингибирует ренин плазмы крови человека и не блокирует ионные каналы. Телмисартан не ингибирует ангиотензинпревращающий фермент (киназу II), фермент, который также разрушает брадикинин. Поэтому не следует ожидать потенциирования побочных эффектов, опосредованных брадикинином.

Препарат в дозе 80 мг почти полностью подавляет гипертензивное действие ангиотензина II у человека. Действие препарата длится более 24 ч и отмечается до 48 ч.

После первой дозы телмисартана антигипертензивная активность постепенно проявляется в течение 3-х часов. Максимальное снижение артериального давления проявляется через 4–8 недель после начала лечения и сохраняется при длительной терапии. Гипотензивный эффект поддерживается постоянно в течение 24 ч после приема препарата, включая последние 4 ч перед приемом следующей дозы. Это подтверждается измерениями артериального давления в точке максимального эффекта и непосредственно перед приемом следующей дозы (отношение наименьших и максимальных показателей выше 80% после приема доз 40 и 80 мг телмисартана в ходе плацебо-контролируемых клинических исследований).

У пациентов с артериальной гипертензией телмисартан снижает как систолическое, так и диастолическое давление без влияния на частоту пульса. Антигипертензивная эффективность телмисартана сравнима с таковой других классов антигипертензивных препаратов (продемонстрировано в ходе клинических исследований при сравнении телмисартана с амлодипином, атенололом, эналаприлом, гидрохлоротиазидом, лозартаном и лизиноприлом).

При внезапном прекращении лечения телмисартаном артериальное давление постепенно в течение нескольких дней возвращается к параметрам, которые предшествовали лечению, без вероятности синдрома отмены.

Влияние телмисартана на уровень смертности и сердечно-сосудистую заболеваемость на сегодня неизвестно.

Гидрохлоротиазид — это тиазидный диуретик. Механизм антигипертензивного действия тиазидных диуретиков до сих пор не до конца выяснен. Тиазидные диуретики влияют на механизмы реабсорбции электролитов в почечных канальцах, тем самым непосредственно повышают выведение натрия и хлорида в приблизительно эквивалентных объемах. Благодаря диуретическому влиянию гидрохлоротиазида уменьшается объем плазмы, повышается активность ренина в плазме, повышается секреция альдостерона с соответствующим увеличением выведения калия и бикарбонатов с мочой и снижением уровня калия в сыворотке крови. Возможно, из-за блокады ренин-ангиотензин-альдостероновой системы совместное назначение телмисартана способствует обратному процессу потери калия, связанному с этими диуретиками. При применении гидрохлоротиазида начало диуреза наступает через 2 ч, максимальный эффект достигается через 4 ч, тогда как действие длится около 6–12 часов. Эпидемиологические исследования показали, что длительное лечение гидрохлоротиазидом уменьшает риск сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности.

Влияние фиксированной комбинации телмисартана/гидрохлоротиазида на смертность и сердечно-сосудистые заболевания неизвестно.

Фармакокинетика.

Совместное применение гидрохлоротиазида и телмисартана не влияет на фармакокинетику каждого из препаратов у здоровых добровольцев.

Всасывание

Телмисартан. После перорального приема максимальная концентрация телмисартана достигается через 0,5–1,5 ч. Абсолютная биодоступность телмисартана в дозе 40 мг и 160 мг составляет 42% и 58% соответственно. Еда незначительно снижает эффективность телмисартана, снижение площади под кривой «концентрация-время» (AUC) для телмисартана варьируется от приблизительно 6% (доза 40 мг) до приблизительно 19% (доза 160 мг). Через 3 часа после применения концентрация в плазме одинакова и не зависит от того, как принимают телмисартан, — натощак или с пищей. Считают, что небольшое снижение AUC не вызывает уменьшение терапевтической эффективности. Фармакокинетика телмисартана для перорального применения является нелинейной при увеличении дозы с 20 до 160 мг с повышением концентрации в плазме (Сmax и AUC), которое превышает пропорциональное. Телмисартан не накапливается в плазме в значительной мере при повторных назначениях.

Гидрохлоротиазид. После перорального применения комбинации телмисартана/гидрохлоротиазида пик концентрации гидрохлоротиазида достигается через 1–3 ч. Из-за совокупной почечной экскреции гидрохлоротиазида абсолютная биодоступность составляет около 60%.

Распределение

Телмисартан. Телмисартан сильно связывается с белками плазмы (> 99,5%), главным образом с альбумином и альфа-1-кислым гликопротеином. Объем распределения составляет около 500 л, что указывает на повышенное связывание с тканями.

Гидрохлоротиазид. Гидрохлоротиазид связывается с белками плазмы на 68%, объем распределения составляет 0,83–1,14 л/кг.

Биотрансформация

Телмисартан метаболизируется путем конъюгации до формирования фармакологически неактивного ацилглюкуронида. Глюкуронид исходного соединения является единственным метаболитом, который был идентифицирован у человека. После применения одной дозы 14С-меченого телмисартана глюкуронид демонстрирует примерно 11% измеренной радиоактивности в плазме. Цитохром Р450 изоэнзимов не вовлекается в метаболизм телмисартана.

Гидрохлоротиазид. Не метаболизируется у человека.

Выведение

Телмисартан. После внутривенного или перорального применения 14С-меченого телмисартана большая часть дозы (> 97%) выводится с калом путем билиарной экскреции. Только незначительный объем был обнаружен в моче. Общий клиренс телмисартана после перорального применения составляет > 1500 мл/мин. Конечный период полувыведения составляет более 20 часов.

Гидрохлоротиазид выделяется почти полностью в неизмененном виде с мочой. Примерно 60% пероральной дозы выводится в неизмененном виде в течение 48 часов. Почечный клиренс составляет примерно 250–300 мл/мин. Конечный период полувыведения — 10–15 ч.

Особые категории больных.

Пациенты пожилого возраста

Фармакокинетика телмисартана не отличается у пациентов пожилого возраста и пациентов в возрасте до 65 лет.

Пол

Концентрация телмисартана в плазме у женщин в целом в 2–3 раза выше, чем у мужчин. Однако, по данным клинических исследований, уровень уменьшения артериального давления у женщин существенно не возрастает, как и количество случаев ортостатической гипотензии. Необходимости в коррекции дозы нет. У женщин наблюдается тенденция к большей, чем у мужчин, концентрации гидрохлоротиазида, но клинического значения это не имеет.

Пациенты с нарушениями функции почек

Почечная экскреция не влияет на выведение телмисартана. Исходя из небольшого опыта применения пациентам со слабыми до умеренных нарушениями функции почек (клиренс креатинина — 30–60 мл/мин, в среднем около 50 мл/мин), необходимости в коррекции дозы для этих пациентов нет. Телмисартан не выводится с помощью гемодиализа. У пациентов с почечной недостаточностью скорость элиминации гидрохлоротиазида уменьшается. В типичных исследованиях у пациентов со средним клиренсом креатинина 90 мл/мин период полувыведения гидрохлоротиазида возрастает. У пациентов с удаленной или отсутствующей почкой период полувыведения составляет примерно 34 ч.

Пациенты с нарушениями функции печени

Фармакокинетические исследования у пациентов с нарушениями печени обнаружили рост абсолютной биодоступности почти на 100%. Период полувыведения у этих пациентов не изменяется.