Одесса (адрес не указан)
Доступно в 152 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Телмиста H 80 таблетки 80 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Телмиста H 80 таблетки 80 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
302,43
Экономия при брони: -13,93 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
236,34
Экономия при брони: -16,80 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Телмиста H 80 таблетки 80 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
288,28
Экономия при брони: -13,44 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Телмиста H 80 таблетки 80 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Телмиста H 80 таблетки 80 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
133,80
Экономия при брони: -0,65 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Телмиста H 80 таблетки 80 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Телмиста H 80 таблетки 80 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
268,30
Экономия при брони: -2,00 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
238,73
Экономия при брони: -12,27 грн
Телмиста H 80 таблетки 80 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
293,27
Экономия при брони: -15,07 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Телмиста H 80 таблетки 80 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
223,00
Экономия при брони: -1,70 грн
Телмиста H 80 таблетки 80 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
223,00
Экономия при брони: -1,70 грн
Телмиста H 80 таблетки 80 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
267,60
Экономия при брони: -1,30 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
3.4 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Преображенская, 42
3.4 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Телмиста H 80 таблетки 80 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
291,65
Экономия при брони: -17,33 грн
Подорожник
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
223,00
Экономия при брони: -1,70 грн
Телмиста H 80 таблетки 80 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
273,30
Экономия при брони: -7,00 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Болгарская, 42
3.5 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Телмиста H 80 таблетки 80 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Преображенская, 68
3.5 км
Телмиста H 80 таблетки 80 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto