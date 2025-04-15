Львов (адрес не указан)
Доступно в 860 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Львов, ул. Руставели Шота, 44
1.5 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Львов, ул. Железнодорожная, 7
1.6 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
D.s.
Львов, ул. Гайдамацкая, 9-А
1.7 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Львов, ул. Яблонской Софии, 8
1.8 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Львов, ул. Химическая, 5
1.9 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 59
2.0 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Львов, ул. Замарстыновская, 55-Г
2.0 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Львов, ул. Сахарова Академика, 45
2.0 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Львов, ул. Руфа Юрия, 15
2.3 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 171
2.7 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Княгини Ольги, 100-Л
2.7 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Львов, ул. Кульпарковская, 93
2.7 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Львов, ул. Кульпарковская, 95
3.1 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Владимира Великого, 35-А
3.4 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека бам
Львов, ул. Широкая, 64
3.4 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto