Днепр (адрес не указан)
Доступно в 167 аптеках в Днепр
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
241,09
Экономия при брони: -9,13 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
120,19
Экономия при брони: -10,43 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
239,16
Экономия при брони: -19,62 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
3.7 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
243,30
Экономия при брони: -19,14 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
3.8 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
240,30
Экономия при брони: -13,12 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 99-А
3.9 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Мониторная, 2
4.2 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
167,29
Экономия при брони: -11,29 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
4.3 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Штурманский, 7
4.4 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Днепр, пл. Вокзальная, 2-Б
4.4 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 7
4.4 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
218,40
Экономия при брони: -3,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 10-К
4.5 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
241,85
Экономия при брони: -22,31 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 12-Д
4.5 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
218,40
Экономия при брони: -3,90 грн