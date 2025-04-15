Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 149 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
223,05
Экономия при брони: -12,25 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
220,77
Экономия при брони: -3,97 грн
Телмиста H 80 таблетки 80 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
266,41
Экономия при брони: -1,61 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Телмиста H 80 таблетки 80 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
220,10 грн
Телмиста H 80 таблетки 80 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
145,37
Экономия при брони: -13,60 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
238,43
Экономия при брони: -22,23 грн
Телмиста H 80 таблетки 80 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
292,91
Экономия при брони: -26,12 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Телмиста H 80 таблетки 80 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Телмиста H 80 таблетки 80 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
273,30
Экономия при брони: -5,60 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
220,10 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
223,05
Экономия при брони: -5,05 грн
Телмиста H 80 таблетки 80 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
266,06
Экономия при брони: -10,06 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Телмиста H 80 таблетки 80 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
268,30
Экономия при брони: -0,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Телмиста H 80 таблетки 80 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
236,70
Экономия при брони: -7,92 грн
Телмиста H 80 таблетки 80 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
291,81
Экономия при брони: -9,76 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Телмиста H 80 таблетки 80 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Телмиста H 80 таблетки 80 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
201,23
Экономия при брони: -0,45 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Телмиста H 80 таблетки 80 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
179,61
Экономия при брони: -17,29 грн
Телмиста H 80 таблетки 80 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
294,20
Экономия при брони: -27,45 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
220,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
238,62
Экономия при брони: -20,25 грн
Телмиста H 80 таблетки 80 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
286,59
Экономия при брони: -23,62 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 48 мин
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
220,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
220,10 грн
Телмиста H 80 таблетки 80 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
286,24
Экономия при брони: -23,27 грн