Николаев (адрес не указан)
Доступно в 98 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
239,80
Экономия при брони: -21,20 грн
Телмиста H 80 таблетки 80 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
217,81
Экономия при брони: -7,08 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
220,10 грн
Телмиста H 80 таблетки 80 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
268,30
Экономия при брони: -1,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
220,10 грн
Телмиста H 80 таблетки 80 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
294,92
Экономия при брони: -28,10 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Телмиста H 80 таблетки 80 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
268,30
Экономия при брони: -1,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
220,10 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
247,64
Экономия при брони: -29,33 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Телмиста H 80 таблетки 80 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
268,30
Экономия при брони: -1,00 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Телмиста H 80 таблетки 80 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
268,30
Экономия при брони: -1,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 36 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
220,10 грн
Телмиста H 80 таблетки 80 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
268,30
Экономия при брони: -1,00 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется через 36 мин
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
220,10 грн
Телмиста H 80 таблетки 80 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
213,98
Экономия при брони: -14,17 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
220,10 грн
Телмиста H 80 таблетки 80 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
147,57
Экономия при брони: -11,59 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
240,89
Экономия при брони: -22,58 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Телмиста H 80 таблетки 80 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 6 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
220,10 грн
Телмиста H 80 таблетки 80 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
221,59
Экономия при брони: -21,43 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 36 мин
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
223,00
Экономия при брони: -3,60 грн
Телмиста H 80 таблетки 80 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
268,30
Экономия при брони: -1,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
240,68
Экономия при брони: -14,57 грн