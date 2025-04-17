Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 682 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
220,76
Экономия при брони: -6,62 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
223,00
Экономия при брони: -2,70 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
220,10 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
220,70
Экономия при брони: -0,40 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
180,63
Экономия при брони: -16,58 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
220,10 грн
1 социальна аптека
Чернигов, ул. Княжая, 33
0.5 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
230,09
Экономия при брони: -17,86 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
220,10 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto