Киев
Телмиста Н (Telmista H)

Телмиста Н (Telmista H)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 682 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
55,08 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
214,00 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
220,76
Экономия при брони: -6,62 грн
214,14 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
214,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
223,00
Экономия при брони: -2,70 грн
220,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
220,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
220,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
220,70
Экономия при брони: -0,40 грн
220,30 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
214,08 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
213,10 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
203,88 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
220,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
180,63
Экономия при брони: -16,58 грн
164,06 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
220,10 грн
1 социальна аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Княжая, 33
0.5 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
205,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
230,09
Экономия при брони: -17,86 грн
212,23 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
214,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
220,10 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
214,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Телмиста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
220,30 грн
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