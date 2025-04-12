Фармакодинамика.

Левофлоксацин является L-изомером рацемического лекарственного вещества офлоксацина. Антибактериальное действие оказывает преимущественно L-изомер офлоксацина.

Механизм действия

Левофлоксацин — это антибактериальное средство группы фторхинолонов, которое подавляет активность бактериальных топоизомераз II типа — ДНК-гиразы и топоизомеразы IV. Действие левофлоксацина в грамотрицательных бактериях направлено преимущественно на ДНК-гиразу, а в грамположительных бактериях — на топоизомеразу IV.

Механизмы возникновения резистентности

Существуют два основных механизма возникновения резистентности бактерий к левофлоксацину, а именно: снижение концентрации препарата внутри бактериальной клетки или изменения в наборе ферментов, против которых направлено действие препарата. Такие изменения возникают в результате мутаций в хромосомальных генах, кодирующих ДНК-гиразу (gyrA и gyrB) и топоизомеразу IV (parC и parE; grlA и grlB в Staphylococcus aureus). Причинами возникновения резистентности из-за снижения концентрации препарата внутри бактериальной клетки являются изменения поринов внешней мембраны (OmpF), что уменьшает возможность проникновения фторхинолонов внутрь грамотрицательных бактерий, или насосы, которые способствуют оттоку веществ. Резистентность из-за оттока веществ описана у пневмококков (PmrA), стафилококков (NorA), анаэробных и грамотрицательных бактерий.

Сообщается о резистентности к хинолонам через плазму крови (которая определяется геном qnr) у Klebsiella pneumoniae и E. coli.

Перекрестная резистентность

Возможно возникновение перекрестной резистентности между фторхинолонами. Единичные мутации в итоге не вызывают клинической резистентности, но множественные мутации обычно действительно вызывают клиническую резистентность ко всем средствам класса фторхинолонов. Изменения поринов внешней мембраны и системы оттока веществ могут иметь широкую специфичность к субстратам, могут быть направлены против нескольких классов антибактериальных средств и привести к возникновению множественной резистентности.

Предельные значения

Предельные значения MIC (минимальной угнетающей концентрации), которые отделяют чувствительные и умеренно резистентные организмы от резистентных согласно предельным значением EUCAST (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing — Европейский комитет по тестированию чувствительности к антимикробным препаратам), следующие:

Pseudomonas spp., Staphylococcus spp., Streptococcus A, B, C, G:

чувствительные ≤ 1 мг/л, резистентные > 2 мг/л;

Streptococcus pneumoniae: чувствительные ≤ 2 мг/л, резистентные > 2 мг/л;

Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis: чувствительные ≤ 1 мг/л, резистентные > 1 мг/л.

Остальные патогенные микроорганизмы: чувствительные ≤ 1 мг/л, резистентные > 2 мг/л.

Спектр антибактериального действия

Распространенность приобретенной резистентности у отдельных видов может варьировать в зависимости от географической точки и времени, поэтому желательно иметь местную информацию о резистентности, особенно в ходе лечения тяжелых инфекций. Таким образом, представленная информация предоставляет только приблизительные руководящие указания и рекомендации по возможной чувствительности микроорганизмов к левофлоксацину. Если распространенность резистентности на месте такова, что применение лекарственного средства против по крайней мере некоторых видов инфекций является сомнительным, в случае необходимости следует обратиться к специалисту.

В приведенной ниже таблице представлены только те виды бактерий, которые обычно вызывают наружные инфекционные заболевания глаз, такие как конъюнктивит.

Спектр антибактериального действия — категории чувствительности и характеристики резистентности согласно требованиям EUCAST.

Категория I: распространенные чувствительные виды Аэробные грамположительные микроорганизмы Staphylococcus aureus (MSSA)* Streptococcus pneumoniae Streptococcus pyogenes Viridans group streptococci Аэробные грамотрицательные микроорганизмы Escherichia coli Haemophilus influenza Moraxella catarrhalis Pseudomonas aeruginosa (Изоляты из общественных мест) Другие микроорганизмы Chlamydia trachomatis (При лечении пациентов с хламидийным конъюнктивитом следует одновременно проводить системное антимикробное лечение) Категория II: виды, для которых приобретенная резистентность может создавать проблему Аэробные грамположительные микроорганизмы Staphylococcus aureus (MRSA)* Staphylococcus epidermidis Аеробные грамотрицательные микроорганизмы Pseudomonas aeruginosa (Изоляты из больниц)

* MSSA = штаммы Staphylococcus aureus, чувствительные к метициллину.

** MRSA = штаммы Staphylococcus aureus, резистентные к метициллину.

Данные по резистентности, представленные в таблице, основаны на результатах многоцентрового обсервационногоо исследования (офтальмологическое исследование) по распространенности резистентности среди изолятов бактерий, полученных от пациентов с глазными инфекциями в Германии, июнь — ноябрь 2004 года.

Микроорганизмы классифицировали как чувствительные к левофлоксацину на основании чувствительности, определенной in vitro, и концентрации в плазме крови после системной терапии. При местном применении были достигнуты более высокие максимальные концентрации, чем в плазме крови. Однако неизвестно, может ли кинетика препарата после местного закапывания в глаза изменить антибактериальное действие левофлоксацина и каким образом.