Л-Оптик (L-Optic)
Л-Оптик инструкция по применению
Состав
действующее вещество: левофлоксацин;
1 мл раствора содержит левофлоксацина гемигидрата эквивалентно левофлоксацина 5 мг;
вспомогательные вещества: бензалкония хлорид, натрия хлорид, соляная кислота 1 М или натрия гидроксид 1 М; вода очищенная.
Лекарственная форма
Капли глазные, раствор.
Основные физико-химические свойства: прозрачный раствор, от слабо-желтого до слабо-желтого с зеленоватым оттенком, практически свободный от видимых частиц.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, применяемые в офтальмологии. Левофлоксацин.
Код АТС S01A Е05.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Левофлоксацин является L-изомером рацемического лекарственного вещества офлоксацина. Антибактериальное действие оказывает преимущественно L-изомер офлоксацина.
Механизм действия
Левофлоксацин — это антибактериальное средство группы фторхинолонов, которое подавляет активность бактериальных топоизомераз II типа — ДНК-гиразы и топоизомеразы IV. Действие левофлоксацина в грамотрицательных бактериях направлено преимущественно на ДНК-гиразу, а в грамположительных бактериях — на топоизомеразу IV.
Механизмы возникновения резистентности
Существуют два основных механизма возникновения резистентности бактерий к левофлоксацину, а именно: снижение концентрации препарата внутри бактериальной клетки или изменения в наборе ферментов, против которых направлено действие препарата. Такие изменения возникают в результате мутаций в хромосомальных генах, кодирующих ДНК-гиразу (gyrA и gyrB) и топоизомеразу IV (parC и parE; grlA и grlB в Staphylococcus aureus). Причинами возникновения резистентности из-за снижения концентрации препарата внутри бактериальной клетки являются изменения поринов внешней мембраны (OmpF), что уменьшает возможность проникновения фторхинолонов внутрь грамотрицательных бактерий, или насосы, которые способствуют оттоку веществ. Резистентность из-за оттока веществ описана у пневмококков (PmrA), стафилококков (NorA), анаэробных и грамотрицательных бактерий.
Сообщается о резистентности к хинолонам через плазму крови (которая определяется геном qnr) у Klebsiella pneumoniae и E. coli.
Перекрестная резистентность
Возможно возникновение перекрестной резистентности между фторхинолонами. Единичные мутации в итоге не вызывают клинической резистентности, но множественные мутации обычно действительно вызывают клиническую резистентность ко всем средствам класса фторхинолонов. Изменения поринов внешней мембраны и системы оттока веществ могут иметь широкую специфичность к субстратам, могут быть направлены против нескольких классов антибактериальных средств и привести к возникновению множественной резистентности.
Предельные значения
Предельные значения MIC (минимальной угнетающей концентрации), которые отделяют чувствительные и умеренно резистентные организмы от резистентных согласно предельным значением EUCAST (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing — Европейский комитет по тестированию чувствительности к антимикробным препаратам), следующие:
Pseudomonas spp., Staphylococcus spp., Streptococcus A, B, C, G:
чувствительные ≤ 1 мг/л, резистентные > 2 мг/л;
Streptococcus pneumoniae: чувствительные ≤ 2 мг/л, резистентные > 2 мг/л;
Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis: чувствительные ≤ 1 мг/л, резистентные > 1 мг/л.
Остальные патогенные микроорганизмы: чувствительные ≤ 1 мг/л, резистентные > 2 мг/л.
Спектр антибактериального действия
Распространенность приобретенной резистентности у отдельных видов может варьировать в зависимости от географической точки и времени, поэтому желательно иметь местную информацию о резистентности, особенно в ходе лечения тяжелых инфекций. Таким образом, представленная информация предоставляет только приблизительные руководящие указания и рекомендации по возможной чувствительности микроорганизмов к левофлоксацину. Если распространенность резистентности на месте такова, что применение лекарственного средства против по крайней мере некоторых видов инфекций является сомнительным, в случае необходимости следует обратиться к специалисту.
В приведенной ниже таблице представлены только те виды бактерий, которые обычно вызывают наружные инфекционные заболевания глаз, такие как конъюнктивит.
Спектр антибактериального действия — категории чувствительности и характеристики резистентности согласно требованиям EUCAST.
|Категория I: распространенные чувствительные виды
|Аэробные грамположительные микроорганизмы
|Staphylococcus aureus (MSSA)*
|Streptococcus pneumoniae
|Streptococcus pyogenes
|Viridans group streptococci
|Аэробные грамотрицательные микроорганизмы
|Escherichia coli
|Haemophilus influenza
|Moraxella catarrhalis
|Pseudomonas aeruginosa
|(Изоляты из общественных мест)
|Другие микроорганизмы
|Chlamydia trachomatis
|(При лечении пациентов с хламидийным конъюнктивитом следует одновременно проводить системное антимикробное лечение)
|Категория II: виды, для которых приобретенная резистентность может создавать проблему
|Аэробные грамположительные микроорганизмы
|Staphylococcus aureus (MRSA)*
|Staphylococcus epidermidis
|Аеробные грамотрицательные микроорганизмы
|Pseudomonas aeruginosa
|(Изоляты из больниц)
* MSSA = штаммы Staphylococcus aureus, чувствительные к метициллину.
** MRSA = штаммы Staphylococcus aureus, резистентные к метициллину.
Данные по резистентности, представленные в таблице, основаны на результатах многоцентрового обсервационногоо исследования (офтальмологическое исследование) по распространенности резистентности среди изолятов бактерий, полученных от пациентов с глазными инфекциями в Германии, июнь — ноябрь 2004 года.
Микроорганизмы классифицировали как чувствительные к левофлоксацину на основании чувствительности, определенной in vitro, и концентрации в плазме крови после системной терапии. При местном применении были достигнуты более высокие максимальные концентрации, чем в плазме крови. Однако неизвестно, может ли кинетика препарата после местного закапывания в глаза изменить антибактериальное действие левофлоксацина и каким образом.
Дети
Фармакодинамические свойства одинаковы у взрослых и детей в возрасте от 1 года.
Фармакокинетика.
После закапывания в глаза левофлоксацин хорошо сохраняется в слезной пленке.
В ходе исследования здоровых добровольцев средняя концентрация левофлоксацина в слезной пленке, измеренная через 4 и 6 часов после местного дозирования, составляла 17,0 и 6,6 мкг/мл соответственно. Через 4 часа после введения дозы у пяти из шести исследуемых добровольцев концентрация составляла 2 мкг/мл или больше. У четырех из шести исследуемых добровольцев эта концентрация наблюдалась и через 6 часов после введения дозы.
Концентрацию левофлоксацина в плазме крови измеряли у 15 здоровых взрослых добровольцев в различные моменты времени в течение 15-дневного курса лечения. Средняя концентрация левофлоксацина в плазме крови через 1 час после применения дозы варьировала от 0,86 нг/мл в день 1-й до 2,05 нг/мл в день 15-й. Максимальная концентрация левофлоксацина — 2,25 нг/мл — была зафиксирована в день 4-й после 2 дней применения дозы каждые 2 часа (всего 8 доз в сутки). Максимальная концентрация левофлоксацина увеличились с 0,94 нг/мл в день 1-й до 2,15 нг/мл в день 15-й, что в 1000 раз меньше, чем концентрация, о которой сообщалось после применения стандартных пероральных доз левофлоксацина.
Концентрация левофлоксацина в плазме крови, которая была достигнута после применения препарата в пораженный глаз, неизвестна.
Применяют детям в возрасте старше 1 года.
Показания
Местное лечение внешних бактериальных глазных инфекций у пациентов от 1 года, вызванных микроорганизмами, чувствительными к левофлоксацину.
Противопоказания
Гиперчувствительность к активному веществу левофлоксацина, повышенная чувствительность к другим хинолонам, или к любому из компонентов препарата.
Возраст до 1 года.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Системное применение некоторых хинолонов, продемонстрировало увеличение плазменной концентрации теофиллина, интерферирование метаболизма кофеина, усиление влияния перорального антикоагулянта варфарина и его производных, а также ассоциировалось с временным увеличением креатинина в сыворотке крови у пациентов, которые одновременно получают системный циклоспорин.
Поскольку максимальные концентрации левофлоксацина в плазме крови после закапывания в глаза минимум в 1000 раз меньше тех, которые наблюдались после стандартных пероральных доз, то взаимодействия, характерные для системного применения, вряд ли будут клинически значимыми при применении этих глазных капель.
При одновременном применении различных местных глазных лекарственных средств интервал между закапываниями должен составлять не менее 15 минут.
Пациенты детского возраста.
Никаких исследований по взаимодействию лекарственных средств не проводились.
Особенности применения
Препарат нельзя вводить под конъюнктиву. Раствор следует вводить непосредственно в передний отдел глаза.
Системные фторхинолоны связаны с серьезными, иногда с летальными, аллергическими (анафилактическими) реакциями, даже после применения однократной дозы.
Некоторые реакции сопровождались сердечно-сосудистой недостаточностью, потерей сознания, ангионевротическим отеком (в том числе гортани, глотки или отеком лица), обструкцией дыхательных путей, одышкой, крапивницей и зудом.
При появлении аллергической реакции на левофлоксацин применение препарата следует прекратить.
Как и в случае применения противоинфекционных лекарственных средств, длительное применение может привести к чрезмерному размножению нечувствительных микроорганизмов, в том числе грибов. При ухудшении состояния пациента из-за инфекции или при отсутствии клинического улучшения в течение соответствующего периода времени следует прекратить применение препарата и начать альтернативное лечение.
По клиническим показаниям следует провести обследование больного, в частности, биомикроскопию с применением щелевой лампы и, в случае необходимости, окраской флуоресцеином.
Применение у пациентов пожилого возраста.
Нет необходимости корректировать дозу для пациентов пожилого возраста.
Контактные линзы.
Пациентам с бактериальной наружной глазной глазной инфекцией не следует носить контактные линзы. Глазные капли содержат консервант бензалкония хлорид, который может вызвать раздражение глаз.
Способ применения и дозы
Взрослым и детям в возрасте старше 1 года по 1–2 капли в пораженный (-ные) глаз (глаза) каждые 2 часа до 8 раз в сутки сразу после пробуждения в течение первых 2 дней, затем — 4 раза в сутки с 3-го по 5-й день.
Для предотвращения загрязнения кончика капельницы кончик капельницы не должен контактировать с веками или окружающими участками глаза.
Продолжительность лечения зависит от тяжести инфекции, а также от клинического и бактериологического течения болезни. Обычно курс лечения составляет 5 дней.
При одновременном применении различных местных глазных лекарственных средств, интервал между закапываниями должен составлять не менее 15 минут.
Безопасность и эффективность лечения язвы роговицы и офтальмией у новорожденных не установлены.
Способ применения.
Офтальмологическое применение.
Побочные реакции
Примерно у 10% пациентов можно ожидать побочные реакции. Эти реакции обычно слабые или умеренные, временные и в основном ограничиваются участком глаза.
Поскольку препарат содержит бензалкония хлорид, активное вещество этого консерванта может вызвать контактную экзему и/или раздражение.
Ниже приведены побочные реакции, определенные как точно, вероятно или возможно связанные с лечением, о которых сообщалось в ходе клинических исследований и послерегистрационного наблюдения.
Со стороны иммунной системы.
Редкие (> 1/10000, < 1/1000): экстраокулярные глазные аллергические реакции, в том числе сыпь на коже.
Очень редкие (< 1/10000), неизвестно (нельзя оценить исходя из существующих данных): анафилаксия.
Со стороны нервной системы.
Нераспространенные (> 1/1000, < 1/100): головная боль.
Со стороны органов зрения.
Распространенные (> 1/100, < 1/10): жжение в глазах, ослабление зрения и появление тяжей слизи.
Нераспространенные (> 1/1000, < 1/100): матирование век, хемоз, папиллярная реакция конъюнктивы, отек век, дискомфорт в глазах, ощущение инородного тела, зуд в глазах, боль в глазах, конъюнктивальная инфекция, конюнктивальные фолликулы, сухость глаз, эритема век и фотофобия.
Отложения на роговице в ходе клинических исследований не наблюдались.
Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения.
Нераспространенные (> 1/1000, < 1/100): ринит, фарингит.
Очень редкие (<1/10000), неизвестно (нельзя оценить исходя из существующих данных): отек гортани.
Нарушение общего характера и состояния, связанные с местом введения.
Очень редкие (< 1/10000), неизвестно (нельзя оценить исходя из существующих данных): лихорадка.
Пациенты детского возраста.
Можно ожидать, что частота, тип и тяжесть побочных реакций у детей подобны таковым у взрослых.
Срок годности
3 года.
Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.
Срок хранения препарата после первого вскрытия флакона составляет 28 суток.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке в недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °C.
Упаковка
По 5 мл в полиэтиленовом флаконе емкостью 5 мл с пробкой-капельницей и навинчивающейся полиэтиленовой крышкой с защитным кольцом.
По 1 флакону в картонной коробке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
К.Т. РОМФАРМ КОМПАНИ С.Р.Л.
(S.C. ROMPHARM COMPANY S.R.L.).
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Ул. Ероилор № 1А, г. Отопень, 075100, округ Илфов, Румыния.
(Eroilor str., No 1A, Otopeni city, 075100, county Ilfov, Romania).