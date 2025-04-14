Днепр (адрес не указан)
Доступно в 73 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Л-Оптик Ромфарм капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Rompharm Company
216,47
Экономия при брони: -13,63 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Л-Оптик Ромфарм капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Rompharm Company
191,10
Экономия при брони: -8,05 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Л-Оптик Ромфарм капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Rompharm Company
200,69
Экономия при брони: -10,46 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Л-Оптик Ромфарм капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Rompharm Company
208,43
Экономия при брони: -11,09 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Л-Оптик Ромфарм капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Rompharm Company
205,45
Экономия при брони: -8,51 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 99-А
3.9 км
Л-Оптик Ромфарм капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Rompharm Company
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
4.2 км
Л-Оптик Ромфарм капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Rompharm Company
202,63
Экономия при брони: -18,08 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Л-Оптик Ромфарм капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Rompharm Company
213,00
Экономия при брони: -15,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
4.4 км
Л-Оптик Ромфарм капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Rompharm Company
211,52
Экономия при брони: -13,78 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Днепр, пл. Вокзальная, 2-Б
4.4 км
Л-Оптик Ромфарм капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Rompharm Company
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 10-К
4.5 км
Л-Оптик Ромфарм капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Rompharm Company
187,97
Экономия при брони: -12,95 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 42
4.7 км
Л-Оптик Ромфарм капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Rompharm Company
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
5.1 км
Л-Оптик Ромфарм капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Rompharm Company
200,23
Экономия при брони: -16,23 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
5.1 км
Л-Оптик Ромфарм капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Rompharm Company
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 72-А
5.6 км
Л-Оптик Ромфарм капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Rompharm Company
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, шоссе Донецкое, 7-А
5.9 км
Л-Оптик Ромфарм капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Rompharm Company
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Словацкого Юлиуша, 10
6.0 км
Л-Оптик Ромфарм капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Rompharm Company
193,30
Экономия при брони: -11,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Мономаха Владимира, 11
6.3 км
Л-Оптик Ромфарм капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Rompharm Company
197,26
Экономия при брони: -16,81 грн
Аптекарь
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 15
6.4 км
Л-Оптик Ромфарм капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Rompharm Company
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 46
6.5 км
Л-Оптик Ромфарм капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Rompharm Company
193,40
Экономия при брони: -11,60 грн