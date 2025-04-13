Киев (адрес не указан)
Доступно в 87 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 21 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Л-Оптик Ромфарм капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Rompharm Company
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 21 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Л-Оптик Ромфарм капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Rompharm Company
Фармация
Закрыто
Открывается через 21 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Л-Оптик Ромфарм капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Rompharm Company
202,32
Экономия при брони: -30,75 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 21 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Л-Оптик Ромфарм капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Rompharm Company
198,46
Экономия при брони: -12,46 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 21 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Л-Оптик Ромфарм капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Rompharm Company
187,74
Экономия при брони: -10,31 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 21 мин
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
Л-Оптик Ромфарм капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Rompharm Company
210,87
Экономия при брони: -12,25 грн
Аптека гормональных препаратов
Закрыто
Открывается через 21 мин
Киев, бульв. Леси Украинки, 9
2.3 км
Л-Оптик Ромфарм капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Rompharm Company
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Малая Шияновская, 1
2.5 км
Л-Оптик Ромфарм капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Rompharm Company
186,84
Экономия при брони: -28,39 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 21 мин
Киев, бульв. Леси Украинки, 19/16
2.7 км
Л-Оптик Ромфарм капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Rompharm Company
Аптека низких цен
Киев, ул. Межигорская, 56
2.8 км
Л-Оптик Ромфарм капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Rompharm Company
203,33
Экономия при брони: -13,95 грн
Аптека 9-1-1
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.8 км
Л-Оптик Ромфарм капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Rompharm Company
Аптекарь
Закрыто
Открывается через 21 мин
Киев, ул. Липковского Василия, 1-А
2.9 км
Л-Оптик Ромфарм капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Rompharm Company
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 21 мин
Киев, ул. Липковского Василия, 3
3.0 км
Л-Оптик Ромфарм капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Rompharm Company
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 21 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
3.1 км
Л-Оптик Ромфарм капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Rompharm Company
193,59
Экономия при брони: -10,07 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 21 мин
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
3.3 км
Л-Оптик Ромфарм капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Rompharm Company
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 21 мин
Киев, ул. Липковского Василия, 23
3.4 км
Л-Оптик Ромфарм капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Rompharm Company
205,35
Экономия при брони: -10,39 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 21 мин
Киев, ул. Липковского Василия, 25
3.5 км
Л-Оптик Ромфарм капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Rompharm Company
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 21 мин
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
3.9 км
Л-Оптик Ромфарм капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Rompharm Company
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 21 мин
Киев, пер. Политехнический, 3-В
4.0 км
Л-Оптик Ромфарм капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Rompharm Company
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 21 мин
Киев, перек. Деревлянская / Белорусская, 12/42
4.1 км
Л-Оптик Ромфарм капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Rompharm Company
213,11
Экономия при брони: -6,69 грн