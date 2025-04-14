Одесса (адрес не указан)
Доступно в 42 аптеках в Одесса
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Л-Оптик Ромфарм капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Rompharm Company
188,01
Экономия при брони: -8,19 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Л-Оптик Ромфарм капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Rompharm Company
205,50
Экономия при брони: -18,60 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
Л-Оптик Ромфарм капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Rompharm Company
209,81
Экономия при брони: -8,44 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Болгарская, 42
3.5 км
Л-Оптик Ромфарм капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Rompharm Company
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Л-Оптик Ромфарм капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Rompharm Company
Аптека низких цен
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 94
3.6 км
Л-Оптик Ромфарм капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Rompharm Company
202,15
Экономия при брони: -6,87 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Строкатой Нины, 33
3.7 км
Л-Оптик Ромфарм капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Rompharm Company
205,88
Экономия при брони: -8,11 грн
Аптека копейка
Одесса, перек. Европейская / Большая Арнаутская, 72/69
4.0 км
Л-Оптик Ромфарм капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Rompharm Company
191,27
Экономия при брони: -13,38 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Ришельевская, 68
4.2 км
Л-Оптик Ромфарм капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Rompharm Company
205,22
Экономия при брони: -8,69 грн
Подорожник
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 71
4.2 км
Л-Оптик Ромфарм капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Rompharm Company
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Филатова Академика, 94
4.7 км
Л-Оптик Ромфарм капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Rompharm Company
Аптека низких цен
Одесса, ул. Канатная, 72
4.8 км
Л-Оптик Ромфарм капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Rompharm Company
207,10
Экономия при брони: -6,09 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Канатная, 78
4.8 км
Л-Оптик Ромфарм капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Rompharm Company
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 1
5.6 км
Л-Оптик Ромфарм капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Rompharm Company
Мед-сервис
Одесса, ул. Добровольцев, 10/6
6.1 км
Л-Оптик Ромфарм капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Rompharm Company
Аптека шар@
Одесса, просп. Адмиральский, 1-В
6.9 км
Л-Оптик Ромфарм капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Rompharm Company
210,09
Экономия при брони: -9,55 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Савельева Артура, 1-А
7.0 км
Л-Оптик Ромфарм капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Rompharm Company
Аркадия
Одесса, ул. Савельева Артура, 24
7.2 км
Л-Оптик Ромфарм капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Rompharm Company
Аптека низких цен
Одесса, дорога Фонтанская, 16/11
7.3 км
Л-Оптик Ромфарм капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Rompharm Company
206,75
Экономия при брони: -7,13 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Педагогическая, 11
7.4 км
Л-Оптик Ромфарм капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Rompharm Company
208,89
Экономия при брони: -10,27 грн