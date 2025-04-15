Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 57 аптеках в Запорожье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Л-Оптик Ромфарм капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Rompharm Company
183,32
Экономия при брони: -7,02 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Л-Оптик Ромфарм капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Rompharm Company
184,27
Экономия при брони: -9,68 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Л-Оптик Ромфарм капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Rompharm Company
190,24
Экономия при брони: -6,36 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Л-Оптик Ромфарм капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Rompharm Company
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Л-Оптик Ромфарм капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Rompharm Company
173,05
Экономия при брони: -7,44 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Л-Оптик Ромфарм капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Rompharm Company
183,43
Экономия при брони: -6,56 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Л-Оптик Ромфарм капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Rompharm Company
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Л-Оптик Ромфарм капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Rompharm Company
186,54
Экономия при брони: -15,54 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
3.2 км
Л-Оптик Ромфарм капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Rompharm Company
192,74
Экономия при брони: -7,36 грн
Аптеки 24 часа
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 28
3.2 км
Л-Оптик Ромфарм капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Rompharm Company
183,30
Экономия при брони: -20,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
3.4 км
Л-Оптик Ромфарм капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Rompharm Company
166,27
Экономия при брони: -9,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Л-Оптик Ромфарм капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Rompharm Company
177,24
Экономия при брони: -10,47 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
3.4 км
Л-Оптик Ромфарм капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Rompharm Company
200,99
Экономия при брони: -9,19 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 5
3.5 км
Л-Оптик Ромфарм капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Rompharm Company
167,40
Экономия при брони: -8,48 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Центральный, 28
3.5 км
Л-Оптик Ромфарм капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Rompharm Company
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
3.7 км
Л-Оптик Ромфарм капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Rompharm Company
200,14
Экономия при брони: -13,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
3.7 км
Л-Оптик Ромфарм капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Rompharm Company
173,37
Экономия при брони: -7,72 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 51
3.9 км
Л-Оптик Ромфарм капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Rompharm Company
207,98
Экономия при брони: -16,27 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
4.1 км
Л-Оптик Ромфарм капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Rompharm Company
177,14
Экономия при брони: -12,64 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Радиаторная, 36
4.4 км
Л-Оптик Ромфарм капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Rompharm Company
195,79
Экономия при брони: -13,06 грн