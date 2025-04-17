Винница (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Винница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 36 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Л-Оптик Ромфарм капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Rompharm Company
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 45
1.9 км
Л-Оптик Ромфарм капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Rompharm Company
186,86
Экономия при брони: -13,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, пер. Кирпичный, 3
2.3 км
Л-Оптик Ромфарм капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Rompharm Company
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Здорова родина
Закрыто
Открывается через 36 мин
Калиновка, ул. Медицинская, 6
24.4 км
Л-Оптик Ромфарм капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Rompharm Company
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Липовец, ул. Липковского Василия, 57
41.0 км
Л-Оптик Ромфарм капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Rompharm Company
Авк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Бердичев, ул. Одесская, 51
71.6 км
Л-Оптик Ромфарм капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Rompharm Company
173,00
Экономия при брони: -5,19 грн
Авк фарм
Закрыто
Открывается в 07:00
Бердичев, ул. Европейская, 128
72.9 км
Л-Оптик Ромфарм капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Rompharm Company
181,00
Экономия при брони: -5,43 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Бердичев, пер. Тихий, 2
73.8 км
Л-Оптик Ромфарм капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Rompharm Company
197,09
Экономия при брони: -11,12 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Бердичев, ул. Житомирская, 18
73.8 км
Л-Оптик Ромфарм капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Rompharm Company
190,69
Экономия при брони: -20,32 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Бердичев, ул. Житомирская, 29
74.0 км
Л-Оптик Ромфарм капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Rompharm Company
Авк фарм
Закрыто
Открывается в 07:30
Бердичев, ул. Житомирская, 38
74.2 км
Л-Оптик Ромфарм капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Rompharm Company
177,00
Экономия при брони: -5,31 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Бердичев, ул. Житомирская, 43
74.4 км
Л-Оптик Ромфарм капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Rompharm Company
180,58
Экономия при брони: -10,41 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Черневцы, ул. Святониколаевская, 91
81.9 км
Л-Оптик Ромфарм капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Rompharm Company
206,90
Экономия при брони: -3,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Мурованые Куриловцы, ул. Соборная, 133/2-Б
91.1 км
Л-Оптик Ромфарм капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Rompharm Company
199,60
Экономия при брони: -4,10 грн
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Мурованые Куриловцы, ул. Независимости, 87
91.9 км
Л-Оптик Ромфарм капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Rompharm Company
199,83
Экономия при брони: -2,15 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Сквира, ул. Соборная, 13
100.9 км
Л-Оптик Ромфарм капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Rompharm Company
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Могилев-Подольский, пл. Черновола Вячеслава, 2
101.2 км
Л-Оптик Ромфарм капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Rompharm Company
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Могилев-Подольский, ул. Полтавская, 89/2-А
101.3 км
Л-Оптик Ромфарм капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Rompharm Company
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Могилев-Подольский, ул. Полтавская, 85
101.5 км
Л-Оптик Ромфарм капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Rompharm Company
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Могилев-Подольский, ул. Ставиская, 65
101.8 км
Л-Оптик Ромфарм капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Rompharm Company