Цефинак (Cefinak®)
Цефинак инструкция по применению
Состав
действующее вещество: cefixime;
5 мл суспензии содержит цефиксима тригидрата эквивалентно цефиксиму 100 мг;
вспомогательные вещества: сахароза, ксантановая камедь, натрия бензоат (Е 211), кремния диоксид коллоидный безводный, ароматизатор клубнично-гуарановый 586997 АР0551.
Лекарственная форма
Порошок для оральной суспензии.
Основные физико-химические свойства:
для сухого порошка: гранулированный порошок от белого до светло-желтого цвета со специфическим запахом;
для восстановленной суспензии: суспензия светло-желтого цвета со специфическим запахом.
Фармакотерапевтическая группа
Антибактериальные средства для системного применения. Другие β-лактамные антибиотики. Цефалоспорины третьего поколения.
Код АТС J01D D08.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Цефиксим — антибиотик группы цефалоспоринов III поколения для приема внутрь. В условиях in vitro проявляет значительную бактерицидную активность в отношении широкого спектра грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов.
Клинически эффективен при лечении инфекций, вызванных наиболее частыми патогенными микроорганизмами, включая Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, E. coli, Proteus mirabilis, Klebsiella species, Haemophilus influenzae (бета-лактамазы — положительные и отрицательные), Branhamella catarrhalis (β-лактамазы — положительные и отрицательные) и Enterobacter species. Имеет высокую степень стабильности в присутствии β-лактамаз.
Большинство штаммов энтерококков (Streptococcus faecalis, Streptococci группы D) и Staphylococci (в частности коагулазоположительные, коагулазоотрицательные и метициллинустойчивые штаммы) устойчивы к цефиксиму. Кроме того, большинство штаммов Pseudomonas, Bacteroides fragilis, Listeria monocytogenes и Clostridia устойчивы к цефиксиму.
Фармакокинетика.
Всасывание
Биодоступность после перорального применения цефиксима составляет 22–54%. Поскольку наличие пищи значительно не влияет на всасывание, цефиксим можно назначать независимо от приема пищи. Максимальный уровень в сыворотке крови после приема рекомендованных доз для взрослых или детей составляет от 1,5 до 3 мкг/мл. При повторном применении происходит незначительное накопление цефиксима или таковое практически отсутствует.
Распределение
Цефиксим почти полностью связывается с фракцией альбумина, средняя свободная фракция составляет примерно 30%.
Метаболизм
Метаболиты цефиксима не были выделены из сыворотки крови или моче человека.
Выведение
Цефиксим выводится в основном в неизмененном виде с мочой. Преобладающим механизмом является клубочковая фильтрация.
Нет данных о проникновении цефиксима в грудное молоко.
Показания
Инфекционно-воспалительные заболевания, вызванные чувствительными к препарату микроорганизмами:
- инфекции верхних дыхательных путей (в том числе воспаление среднего уха (синусит, фарингит, тонзиллит бактериальной этиологии), в случае известной или подозреваемой устойчивости возбудителя к другим часто используемым антибиотикам, или в случае риска неэффективности их применения);
- инфекции нижних дыхательных путей (в том числе острый бронхит и обострение хронического бронхита);
- инфекции мочевыводящих путей (в том числе цистит, цистоуретрит, неосложненный пиелонефрит).
Противопоказания
Гиперчувствительность к цефиксиму или другим компонентам препарата, другим цефалоспоринам или пенициллинам (см. раздел «Особенности применения»). Порфирия.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Блокаторы канальцевой секреции (аллопуринол, пробенецид, диуретики и другие) повышают максимальную концентрацию цефиксима в сыворотке крови, замедляя выведение цефиксима почками, что может привести к передозировке.
Салициловая кислота повышает концентрацию свободного цефиксима на 50% вследствие перемещения цефиксима из мест связывания с белками; этот факт является в зависимым от концентрации.
Одновременное применение с карбамазепином может повысить его концентрацию в плазме крови, поэтому целесообразно контролировать уровень карбамазепина в плазме крови.
При комбинированном применении цефиксима с потенциально нефротоксичными веществами (аминогликозидами, колистином, полимиксином, виомицином) или сильнодействующими диуретиками (этакриновой кислотой, фуросемидом) повышается риск развития почечной недостаточности.
Нифедипин повышает биодоступность, но клиническое взаимодействие не определена.
Антациды, содержащие магния или алюминия гидроксид, замедляют всасывание препарата.
Потенциально, подобно другим антибиотикам, при применении препарата может уменьшаться реадсорбция эстрогенов и снижаться эффективность комбинированных пероральных контрацептивов.
Как и при применении других цефалоспоринов, повышение протромбинового времени было зарегистрировано в некоторых пациентов, поэтому следует соблюдать осторожность пациентам, получающим антикоагулянтную терапию.
Цефиксим следует применять с осторожностью пациентам, получающим антикоагулянты типа кумарина, например варфарин калия. Поскольку цефиксим может усиливать эффекты антикоагулянтив, возможно увеличение протромбинового времени с/без клинических проявлений кровотечений.
Во время лечения цефиксимом возможна ложноположительная прямая реакция Кумбса и ложноположительная реакция на глюкозу в моче при применении таблеток с сульфатом меди, растворов Бенедикта или Фелинга. Для определения глюкозы в моче рекомендуется использовать глюкозооксидазный тест.
Особенности применения
Кожные побочные реакции, такие как токсический эпидермальный некролиз, синдром Стивенса-Джонсона, медикаментозная сыпь с эозинофилией и системными проявлениями (DRESS-синдром) были зарегистрированы в некоторых пациентов при применении цефиксима. При возникновении тяжелых кожных побочных реакций применение цефиксима следует прекратить и назначить соответствующее лечение.
Цефиксим следует назначать с осторожностью пациентам, у которых наблюдались реакции гиперчувствительности на другие препараты.
Как и при применении других цефалоспоринов, цефиксим следует назначать с осторожностью пациентам с реакциями гиперчувствительности на пенициллины в анамнезе в связи с возможной перекрестной гиперчувствительностью к пенициллинам и цефалоспоринам. Были случаи тяжелых реакций (включая анафилактический шок) на оба класса препаратов. Если развилась аллергическая реакция на цефиксим, следует прекратить применение препарата и провести необходимую терапию.
При лечении цефалоспоринами описаны случаи лекарственной гемолитической анемии, в т. ч. тяжелые и летальные. Также сообщалось о возникновении гемолитической анемии после повторного применения цефалоспоринов (в том числе цефиксима).
Цефиксим следует применять с осторожностью пациентам со значительным нарушением функции почек (см. «Почечная недостаточность»).
Как и при применении других цефалоспоринов, цефиксим может привести к острой почечной недостаточности, включая тубулоинтерстициальный нефрит как основное патологическое состояние. При возникновении острой почечной недостаточности применение цефиксима следует прекратить и назначить соответствующую терапию и/или принять соответствующие меры. Следует проявлять осторожность при назначении препарата при наличии в анамнезе кровотечений, заболеваний желудочно-кишечного тракта, особенно таких, как язвенный колит, региональный энтерит или колит на фоне применения, а также при нарушении функции печени.
Безопасность применения цефиксима недоношенным детям или новорожденным не установлена.
При лечении антибиотиками широкого спектра действия возможно нарушение нормальной микрофлоры кишечника, что может привести к чрезмерно быстрому росту Clostridium difficile, который производит токсин, являющийся основной причиной антибиотикоассоциированной диареи. Псевдомембранозный колит связан с применением антибиотиков широкого спектра действия (в том числе макролидов, полусинтетических пенициллинов, линкозамидов и цефалоспоринов). Поэтому важно обратить внимание на установление диагноза у пациентов, у которых возникла диарея во время или после применения антибиотика. Симптомы псевдомембранозного колита могут развиваться во время или после прекращения лечения антибиотиками.
Лечение псевдомембранозного колита должно включать сигмоидоскопию, соответствующие бактериологические исследования, добавление жидкостей, электролитов и белков. Если состояние не улучшается после отмены препарата или симптомы становятся серьезными, следует назначить ванкомицин перорально. Ванкомицин — препарат выбора при лечении псевдомембранозного колита, ассоциированного с приемом антибиотиков (вызванного C. difficile). Другие причины возникновения колита должны быть исключены.
В случае применения цефиксима одновременно с аминогликозидами, полимиксином В, колистином, петлевыми диуретиками (фуросемид, этакриновая кислота) в высоких дозах необходимо тщательно контролировать функцию почек. После длительного применения цефиксима стоит проверять состояние функции гемопоэза.
Цефалоспорины повышают токсичность алкоголя, поэтому при лечении цефиксимом не рекомендуется употреблять алкогольные напитки.
Важная информация о некоторых компоненты препарата.
5 мл разведенной суспензии содержат 2,338 г сахарозы. С осторожностью применяют больным сахарным диабетом. Пациентам с редкой наследственной непереносимостью фруктозы, глюкозо-галактозы синдромом мальабсорбции или недостаточностью сахарозы-изомальтазы не следует назначать препарат. Данный препарат может быть вредным для зубов. Рекомендуется прополоскать рот водой после применения, а детям — запивать водой в достаточном количестве.
Способ применения и дозы
Прием пищи не влияет на всасывание цефиксима. Обычно курс лечения составляет 7 дней, в случае необходимости — до 14 дней. При лечении неосложненных циститов курс лечения составляет 3 дня.
Детям в возрасте от 6 месяцев до 10 лет с массой тела до 50 кг рекомендуемая доза составляет 8 мг/кг в сутки однократно или 4 мг/кг каждые 12 часов в зависимости от тяжести заболевания.
Взрослым и детям в возрасте старше 10 лет (или массой тела более 50 кг) рекомендуемая доза составляет 400 мг в сутки однократно или 200 мг каждые 12 часов в зависимости от тяжести заболевания.
Пациентам пожилого возраста назначают в рекомендуемой для взрослых дозе. Следует контролировать функцию почек и скорректировать дозу при тяжелой почечной недостаточности (см. «Почечная недостаточность»).
При почечной недостаточности цефиксим можно применять.
Для пациентов с клиренсом креатинина 20 мл/мин или выше назначать обычную дозу и режим дозирования. Для пациентов с клиренсом креатинина ниже 20 мл/мин рекомендуется суточную дозу уменьшить на 50%. Это также касается пациентов, находящихся на постоянном амбулаторном перитонеальном диализе или гемодиализе.
Способ приготовления суспензии.
Только для внутреннего применения.
Перед приготовлением необходимо перевернуть и встряхнуть флакон, чтобы разрыхлить порошок, и добавить кипяченой холодной воды (см. таблицу).
|Цефинак, порошок для оральной суспензии
|Форма выпуска
|Условия растворения
|100 мг/5 мл
|50 мл
|Добавить во флакон с порошком 35 мл воды за 2 приема, каждый раз взбалтывая содержимое флакона до образования однородной суспензии.
|100 мл
|Добавить во флакон с порошком 69 мл воды за 2 приема, каждый раз взбалтывая содержимое флакона до образования однородной суспензии.
После разведения суспензию хранить в холодильнике в течение 14 дней. Не замораживать. Флакон следует хранить плотно закрытым.
Перед каждым приемом готовую суспензию нужно тщательно взболтать, встряхнув флакон.
Дети
Препарат применять детям в возрасте от 6 месяцев. Безопасность и эффективность применения цефиксима детям до 6 месяцев не установлены, поэтому применять цефиксим для данной категории пациентов не рекомендуется.
Побочные реакции
Со стороны крови и лимфатической системы: эозинофилия, гиперэозинофилия, агранулоцитоз, лейкопения, нейтропения, гранулоцитопения, гемолитическая анемия, тромбоцитопения, тромбоцитоз, гипопротромбинемия, тромбофлебит, удлинение тромбинового и протромбинового времени (кровотечения и кровоподтеки без видимых причин), пурпура.
Со стороны пищеварительного тракта: спазмы в желудке, головная в животе, диарея*, диспепсия, тошнота, рвота, метеоризм, дисбактериоз, кандидоз слизистых оболочек рта, стоматит, глоссит.
Со стороны печени и желчевыводящих путей: желтуха, гепатит, холестаз.
Инфекционные и паразитарные заболевания: псевдомембранозный колит.
Со стороны лабораторных показателей: повышение аспартатаминотрансферазы, повышение аланинаминотрансферазы, билирубина в крови, повышение мочевины крови, повышение сывороточного креатинина.
Со стороны обмена веществ: анорексия (потеря аппетита).
Со стороны нервной системы: головная боль, головокружение, дисфория, гиперактивность.
Со стороны органов слуха: потеря слуха.
Со стороны дыхательной системы: одышка.
Со стороны почек и мочевыводящих путей: острая почечная недостаточность, включая тубулоинтерстициальный нефрит как основное патологическое состояние, гематурия.
Со стороны иммунной системы и со стороны кожи и подкожной клетчатки: анафилактические реакции; реакции, подобные сывороточной болезни; медикаментозная сыпь с эозинофилией и системными проявлениями (DRESS) лихорадка, отек лица, реакции гиперчувствительности в виде сыпи, зуда, лекарственной лихорадки и артралгии, включая редкие случаи крапивницы или ангионевротического отека. Эти реакции обычно исчезали после прекращения терапии мультиформная экссудативная эритема (в т.ч. синдром Стивенса-Джонсона), токсический эпидермальный некролиз (синдром Лайелла).
Со стороны репродуктивной системы и молочных желез: генитальный зуд, вагинит/монилиаз.
Общие нарушения: слабость, утомляемость, потливость, воспаление слизистых оболочек.
* Диарея обычно связана с применением препарата в высоких дозах. Сообщалось о случаях диареи, от умеренной до тяжелой; в таком случае прекращение терапии является оправданным. При возникновении тяжелой диареи применение цефиксима следует прекратить.
Срок годности
Для сухого порошка (до восстановления) — 3 года.
Для приготовленной суспензии (после восстановления) — 14 дней.
Условия хранения
Для сухого порошка (до восстановления).
Хранить при температуре не выше 25 °С в оригинальной упаковке.
Хранить в недоступном для детей месте.
Для приготовленной суспензии (после восстановления).
Хранить в холодильнике (не замораживать).
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
1 флакон с порошком для приготовления 50 мл суспензии или 1 флакон с порошком для приготовления 100 мл суспензии. По 1 флакону с мерным стаканчиком и мерной ложкой в картонной упаковке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Нектар Лайфсайнсиз Лимитед-Юнит-VI.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Село Бхатоликалан, рядом с Джхармаджри, Е.П.И.П., П.В. Баротивала, Техсил Налагарх, Округ Солан, Химачал-Прадеш, 173205, Индия.