Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 76 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Abryl Formulations
371,70
Экономия при брони: -14,80 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
434,30
Экономия при брони: -29,00 грн
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
492,20
Экономия при брони: -42,80 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №10
Abryl Formulations
550,10
Экономия при брони: -41,70 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №10
Abryl Formulations
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Abryl Formulations
385,30
Экономия при брони: -28,40 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
434,30
Экономия при брони: -29,00 грн
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
508,20
Экономия при брони: -58,80 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №10
Abryl Formulations
536,70
Экономия при брони: -28,30 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Abryl Formulations
376,30
Экономия при брони: -19,40 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
444,90
Экономия при брони: -39,60 грн
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
508,20
Экономия при брони: -58,80 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №10
Abryl Formulations
550,10
Экономия при брони: -41,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Abryl Formulations
402,91
Экономия при брони: -59,97 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
462,60
Экономия при брони: -67,20 грн
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
492,10 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №10
Abryl Formulations
581,98
Экономия при брони: -74,72 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Abryl Formulations
362,60
Экономия при брони: -5,70 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
434,30
Экономия при брони: -29,00 грн
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
504,20
Экономия при брони: -54,80 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №10
Abryl Formulations
564,20
Экономия при брони: -55,80 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Abryl Formulations
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №10
Abryl Formulations
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Abryl Formulations
399,32
Экономия при брони: -44,95 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
452,03
Экономия при брони: -43,52 грн
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
492,10 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №10
Abryl Formulations
576,79
Экономия при брони: -66,43 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Abryl Formulations
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №10
Abryl Formulations
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Abryl Formulations
376,40
Экономия при брони: -19,50 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
434,30
Экономия при брони: -29,00 грн
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
508,20
Экономия при брони: -58,80 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №10
Abryl Formulations
550,10
Экономия при брони: -41,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Abryl Formulations
392,40
Экономия при брони: -49,46 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
410,46
Экономия при брони: -15,06 грн
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
510,75
Экономия при брони: -61,99 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №10
Abryl Formulations
526,59
Экономия при брони: -19,33 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Abryl Formulations
376,40
Экономия при брони: -19,50 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
434,30
Экономия при брони: -29,00 грн
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
508,20
Экономия при брони: -58,80 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №10
Abryl Formulations
543,40
Экономия при брони: -35,00 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Abryl Formulations
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №10
Abryl Formulations
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Abryl Formulations
393,95
Экономия при брони: -50,98 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
452,31
Экономия при брони: -56,50 грн
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
492,10 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №10
Abryl Formulations
569,04
Экономия при брони: -58,26 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Abryl Formulations
402,31
Экономия при брони: -59,37 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
461,91
Экономия при брони: -66,19 грн
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
492,10 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №10
Abryl Formulations
581,11
Экономия при брони: -71,12 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №10
Abryl Formulations
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Abryl Formulations
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
434,30
Экономия при брони: -29,00 грн
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
508,20
Экономия при брони: -58,80 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №10
Abryl Formulations
543,40
Экономия при брони: -35,00 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Abryl Formulations
370,09
Экономия при брони: -11,68 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
421,02
Экономия при брони: -13,29 грн
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
508,04
Экономия при брони: -59,15 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №10
Abryl Formulations
527,04
Экономия при брони: -16,64 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Abryl Formulations
376,40
Экономия при брони: -19,50 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
444,90
Экономия при брони: -39,60 грн
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
508,20
Экономия при брони: -58,80 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №10
Abryl Formulations
550,10
Экономия при брони: -41,70 грн