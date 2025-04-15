Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 177 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Abryl Formulations
376,30 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
434,20 грн
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
492,10 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №10
Abryl Formulations
579,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Abryl Formulations
390,96
Экономия при брони: -40,51 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
462,71
Экономия при брони: -53,71 грн
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
511,58
Экономия при брони: -55,09 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №10
Abryl Formulations
590,61
Экономия при брони: -68,67 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Abryl Formulations
393,90
Экономия при брони: -36,41 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
466,18
Экономия при брони: -58,27 грн
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
492,10 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №10
Abryl Formulations
588,75
Экономия при брони: -79,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Abryl Formulations
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
434,20
Экономия при брони: -27,90 грн
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
492,10 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №10
Abryl Formulations
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Abryl Formulations
391,99
Экономия при брони: -39,99 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
452,38
Экономия при брони: -47,38 грн
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
492,10 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №10
Abryl Formulations
561,00
Экономия при брони: -63,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Abryl Formulations
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Abryl Formulations
376,30 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
434,20 грн
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
492,10 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №10
Abryl Formulations
579,50 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Abryl Formulations
376,40
Экономия при брони: -20,40 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
418,40
Экономия при брони: -12,10 грн
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
492,10 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №10
Abryl Formulations
563,10
Экономия при брони: -54,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Abryl Formulations
350,63
Экономия при брони: -12,80 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
459,19
Экономия при брони: -15,36 грн
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
510,97
Экономия при брони: -17,09 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №10
Abryl Formulations
518,33
Экономия при брони: -18,87 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Abryl Formulations
380,90
Экономия при брони: -24,90 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
444,90
Экономия при брони: -38,60 грн
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
472,00
Экономия при брони: -24,50 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №10
Abryl Formulations
523,20
Экономия при брони: -14,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Abryl Formulations
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №10
Abryl Formulations
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Abryl Formulations
376,30 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
434,20 грн
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
492,10 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №10
Abryl Formulations
579,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Abryl Formulations
389,65
Экономия при брони: -39,42 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
461,15
Экономия при брони: -58,64 грн
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
492,10 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №10
Abryl Formulations
579,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Abryl Formulations
394,20
Экономия при брони: -51,52 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
466,54
Экономия при брони: -55,82 грн
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
515,81
Экономия при брони: -59,56 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №10
Abryl Formulations
587,10
Экономия при брони: -91,00 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Abryl Formulations
376,30 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
434,20 грн
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
492,10 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №10
Abryl Formulations
579,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Abryl Formulations
375,43
Экономия при брони: -32,75 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
438,69
Экономия при брони: -55,93 грн
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
492,10 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №10
Abryl Formulations
579,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Abryl Formulations
375,21
Экономия при брони: -24,35 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
462,73
Экономия при брони: -30,03 грн
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
492,10 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №10
Abryl Formulations
579,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Abryl Formulations
376,30 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
434,20 грн
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
492,10 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №10
Abryl Formulations
605,57
Экономия при брони: -27,68 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Abryl Formulations
376,30 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
434,20 грн
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
492,10 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №10
Abryl Formulations
561,00
Экономия при брони: -63,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Abryl Formulations
376,30 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
434,20 грн
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
492,10 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №10
Abryl Formulations
579,50 грн