Днепр (адрес не указан)
Доступно в 210 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Abryl Formulations
403,40
Экономия при брони: -33,08 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
463,16
Экономия при брони: -46,03 грн
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
558,94
Экономия при брони: -35,20 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №10
Abryl Formulations
600,51
Экономия при брони: -37,81 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Abryl Formulations
403,70
Экономия при брони: -33,38 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
445,42
Экономия при брони: -28,36 грн
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
541,60
Экономия при брони: -34,48 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №10
Abryl Formulations
600,96
Экономия при брони: -38,26 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Abryl Formulations
416,44
Экономия при брони: -26,33 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
483,82
Экономия при брони: -30,59 грн
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
541,33
Экономия при брони: -34,23 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №10
Abryl Formulations
600,68
Экономия при брони: -37,98 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Abryl Formulations
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №10
Abryl Formulations
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Abryl Formulations
376,40
Экономия при брони: -23,70 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
434,30
Экономия при брони: -30,10 грн
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
508,20
Экономия при брони: -64,50 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №10
Abryl Formulations
550,00
Экономия при брони: -45,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Abryl Formulations
362,60
Экономия при брони: -9,90 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
407,80
Экономия при брони: -3,60 грн
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
492,20
Экономия при брони: -48,50 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №10
Abryl Formulations
550,00
Экономия при брони: -45,00 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Abryl Formulations
386,83
Экономия при брони: -16,30 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
453,10
Экономия при брони: -36,05 грн
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
530,35
Экономия при брони: -48,33 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №10
Abryl Formulations
591,72
Экономия при брони: -24,94 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Abryl Formulations
402,57
Экономия при брони: -52,58 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
462,21
Экономия при брони: -61,89 грн
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
526,11
Экономия при брони: -87,46 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №10
Abryl Formulations
581,49
Экономия при брони: -81,42 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Abryl Formulations
376,40
Экономия при брони: -23,70 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
434,30
Экономия при брони: -30,10 грн
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
508,20
Экономия при брони: -64,50 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №10
Abryl Formulations
550,00
Экономия при брони: -45,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Abryl Formulations
391,49
Экономия при брони: -20,96 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
440,07
Экономия при брони: -23,02 грн
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
492,10 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №10
Abryl Formulations
582,79
Экономия при брони: -20,09 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №10
Abryl Formulations
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Abryl Formulations
396,68
Экономия при брони: -26,15 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
457,87
Экономия при брони: -40,82 грн
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
535,94
Экономия при брони: -53,92 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №10
Abryl Formulations
593,65
Экономия при брони: -30,95 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Abryl Formulations
398,00
Экономия при брони: -23,38 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
456,96
Экономия при брони: -36,95 грн
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
492,10 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №10
Abryl Formulations
574,88
Экономия при брони: -40,74 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Abryl Formulations
392,82
Экономия при брони: -43,24 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
451,01
Экономия при брони: -50,79 грн
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
511,29
Экономия при брони: -73,36 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №10
Abryl Formulations
567,40
Экономия при брони: -68,06 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Abryl Formulations
399,24
Экономия при брони: -49,66 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
470,01
Экономия при брони: -59,27 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №10
Abryl Formulations
524,83
Экономия при брони: -36,35 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №10
Abryl Formulations
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Abryl Formulations
389,98
Экономия при брони: -12,49 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
431,54
Экономия при брони: -13,83 грн
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
492,10 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №10
Abryl Formulations
564,07
Экономия при брони: -50,55 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Abryl Formulations
397,20
Экономия при брони: -22,58 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
456,05
Экономия при брони: -36,04 грн
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
492,10 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №10
Abryl Formulations
573,74
Экономия при брони: -39,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Abryl Formulations
389,38
Экономия при брони: -14,76 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
447,06
Экономия при брони: -27,05 грн
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
492,10 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №10
Abryl Formulations
562,43
Экономия при брони: -28,29 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
3.7 км
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Abryl Formulations
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №10
Abryl Formulations