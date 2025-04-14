Харьков (адрес не указан)
Доступно в 272 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №10
Abryl Formulations
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №10
Abryl Formulations
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Abryl Formulations
388,79
Экономия при брони: -37,88 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
448,56
Экономия при брони: -41,99 грн
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
494,90
Экономия при брони: -48,04 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №10
Abryl Formulations
526,15
Экономия при брони: -16,91 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Abryl Formulations
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №10
Abryl Formulations
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Abryl Formulations
400,61
Экономия при брони: -55,79 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
462,20
Экономия при брони: -61,58 грн
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
505,42
Экономия при брони: -71,89 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №10
Abryl Formulations
604,69
Экономия при брони: -83,49 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Abryl Formulations
362,60
Экономия при брони: -0,60 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
474,10
Экономия при брони: -14,60 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №10
Abryl Formulations
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Abryl Formulations
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №10
Abryl Formulations
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Abryl Formulations
362,60
Экономия при брони: -0,60 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
474,10
Экономия при брони: -14,60 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №10
Abryl Formulations
523,20
Экономия при брони: -10,20 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Abryl Formulations
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №10
Abryl Formulations
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №10
Abryl Formulations
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Abryl Formulations
376,30
Экономия при брони: -14,30 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
434,30
Экономия при брони: -18,60 грн
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
474,10
Экономия при брони: -14,60 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №10
Abryl Formulations
552,90
Экономия при брони: -39,90 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Abryl Formulations
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №10
Abryl Formulations
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Abryl Formulations
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №10
Abryl Formulations
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Abryl Formulations
399,71
Экономия при брони: -33,01 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
461,15
Экономия при брони: -64,38 грн
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
511,08
Экономия при брони: -41,72 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №10
Abryl Formulations
550,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Abryl Formulations
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №10
Abryl Formulations
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Abryl Formulations
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №10
Abryl Formulations
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Abryl Formulations
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №10
Abryl Formulations
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Abryl Formulations
395,50
Экономия при брони: -43,08 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
454,09
Экономия при брони: -58,10 грн
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
509,55
Экономия при брони: -66,95 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №10
Abryl Formulations
574,09
Экономия при брони: -25,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Abryl Formulations
398,43
Экономия при брони: -46,01 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
459,68
Экономия при брони: -63,69 грн
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
509,44
Экономия при брони: -66,84 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №10
Abryl Formulations
578,10
Экономия при брони: -74,75 грн