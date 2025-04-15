Львов (адрес не указан)
Доступно в 188 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №10
Abryl Formulations
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Abryl Formulations
399,09
Экономия при брони: -49,50 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
460,65
Экономия при брони: -60,25 грн
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
501,94
Экономия при брони: -63,88 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №10
Abryl Formulations
583,77
Экономия при брони: -83,70 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Abryl Formulations
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №10
Abryl Formulations
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Abryl Formulations
376,30
Экономия при брони: -21,50 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
445,40
Экономия при брони: -39,90 грн
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
492,10
Экономия при брони: -45,50 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №10
Abryl Formulations
564,20
Экономия при брони: -56,70 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Abryl Formulations
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №10
Abryl Formulations
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Abryl Formulations
385,30
Экономия при брони: -30,50 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
445,40
Экономия при брони: -39,90 грн
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
492,10
Экономия при брони: -45,50 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №10
Abryl Formulations
563,50
Экономия при брони: -56,00 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Abryl Formulations
376,30
Экономия при брони: -21,50 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
439,50
Экономия при брони: -34,00 грн
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
492,10
Экономия при брони: -45,50 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №10
Abryl Formulations
563,50
Экономия при брони: -56,00 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Abryl Formulations
400,15
Экономия при брони: -50,12 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
426,51
Экономия при брони: -26,33 грн
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
520,83
Экономия при брони: -86,28 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №10
Abryl Formulations
549,31
Экономия при брони: -31,93 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Abryl Formulations
398,26
Экономия при брони: -49,00 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
469,23
Экономия при брони: -69,12 грн
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
533,84
Экономия при брони: -95,88 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №10
Abryl Formulations
565,51
Экономия при брони: -46,25 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Abryl Formulations
362,60
Экономия при брони: -7,80 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
444,90
Экономия при брони: -39,40 грн
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
504,20
Экономия при брони: -57,60 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №10
Abryl Formulations
529,90
Экономия при брони: -22,40 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Abryl Formulations
376,40
Экономия при брони: -21,60 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
445,40
Экономия при брони: -39,90 грн
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
474,10
Экономия при брони: -27,50 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №10
Abryl Formulations
550,10
Экономия при брони: -42,60 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Abryl Formulations
376,40
Экономия при брони: -21,60 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
415,80
Экономия при брони: -10,30 грн
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
504,20
Экономия при брони: -57,60 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №10
Abryl Formulations
564,20
Экономия при брони: -56,70 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Abryl Formulations
376,40
Экономия при брони: -21,60 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
434,30
Экономия при брони: -28,80 грн
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
494,70
Экономия при брони: -48,10 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №10
Abryl Formulations
556,50
Экономия при брони: -49,00 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Abryl Formulations
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №10
Abryl Formulations
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №10
Abryl Formulations
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Abryl Formulations
385,50
Экономия при брони: -30,70 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
457,30
Экономия при брони: -51,80 грн
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
492,10
Экономия при брони: -45,50 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №10
Abryl Formulations
564,20
Экономия при брони: -56,70 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Abryl Formulations
382,60
Экономия при брони: -27,80 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
434,30
Экономия при брони: -28,80 грн
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
504,20
Экономия при брони: -57,60 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №10
Abryl Formulations
556,80
Экономия при брони: -49,30 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Abryl Formulations
380,90
Экономия при брони: -26,10 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
434,30
Экономия при брони: -28,80 грн
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
492,10
Экономия при брони: -45,50 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №10
Abryl Formulations
543,40
Экономия при брони: -35,90 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Abryl Formulations
426,59
Экономия при брони: -43,03 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
468,72
Экономия при брони: -57,03 грн
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
518,22
Экономия при брони: -83,56 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №10
Abryl Formulations
575,00
Экономия при брони: -66,25 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Abryl Formulations
362,60
Экономия при брони: -7,80 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Abryl Formulations
434,30
Экономия при брони: -28,80 грн
Цефинак порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Abryl Formulations
472,00
Экономия при брони: -25,40 грн
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №10
Abryl Formulations
550,10
Экономия при брони: -42,60 грн