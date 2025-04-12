поскольку препарат не содержит сахара, он пригоден для применения у больных сахарным диабетом.

Препарат содержит сорбит, поэтому его не следует применять у пациентов с редкими наследственными заболеваниями, такими как синдром непереносимости фруктозы. Применять с осторожностью у больных с низким уровнем холинэстеразы в плазме крови.

Применение в период беременности и кормления грудью

Беременность. По имеющимся данным, контролируемых исследований не проводилось. В этих обстоятельствах препарат в период беременности можно применять после консультации с врачом, если лечебный эффект превышает возможный риск для плода.

Период кормления грудью. По имеющимся данным, не проводились клинические исследования относительно проникновения действующих веществ в грудное молоко. Препарат не рекомендуется применять в период кормления грудью.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. По имеющимся данным, исследования относительно влияния препарата на способность управлять автомобилем и работать с механизмами не проводились. Однако вероятность того, что препарат может иметь какое-либо негативное влияние в этом отношении, очень мала.