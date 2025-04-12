Ларитилен® (Larytylen)
Ларитилен инструкция по применению
Состав
Деквалиния хлорид - 0,25 мг
Дибукаина гидрохлорид - 0,03 мг
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Как бактерицидное и фунгистатическое вещество деквалиния хлорид влияет на микроорганизмы, вызывающие смешанные инфекции ротовой полости и горла. Спектр действия этого местного химиотерапевтического вещества широк и включает большинство грамположительных и грамотрицательных бактерий, а также грибы, спирохеты и патогенные микроорганизмы, вызывающие смешанные инфекции ротовой полости и горла. Накопление в организме дибукаина гидрохлорида облегчает болевой симптом, сопровождающий инфекции ротовой полости и горла.
Микроорганизмы, устойчивые к действию деквалиния хлорида, неизвестны.
Не вызывает образования кариеса.
Фармакокинетика. Основной активный ингредиент абсорбируется в очень незначительном количестве.
Показания Ларитилен
местное лечение острых воспалительных заболеваний ротовой полости и горла: гингивит, язвенный и афтозный стоматит, тонзиллит, ларингит и фарингит. Ларитилен также рекомендуется применять при наличии неприятного запаха изо рта.
Ларитилен можно применять в случаях смешанной инфекции ротовой полости и горла (по рекомендации врача); как вспомогательный препарат при лечении катаральной ангины, лакунарной ангины и ангины Плаута — Венсана; в случае кандидоза полости рта и глотки.
Рекомендуется в послеоперационный период после тонзиллэктомии и удаления зубов.
Применение Ларитилен
взрослым и детям в возрасте старше 12 лет. Назначают по 1 таблетке каждые 2 ч, после уменьшения выраженности симптомов воспаления — по 1 таблетке каждые 4 ч.
Детям в возрасте старше 4 лет. Назначают по 1 таблетке каждые 3 ч, после уменьшения выраженности симптомов воспаления — по 1 таблетке каждые 4 ч.
Максимальная суточная доза составляет 10–12 таблеток в период острой фазы и 6 таблеток в сутки — после исчезновения воспалительных симптомов.
Таблетки следует рассасывать медленно, не разжевывая. Продолжительность курса лечения определяет врач индивидуально. Пациент должен проконсультироваться с врачом, если через 5 дней лечения препаратом симптомы не исчезли или ухудшились.
Противопоказания
повышенная чувствительность к любому из веществ, входящих в состав препарата. Аллергия на четвертичные аммониевые соединения (например на бензалкония хлорид).
Побочные эффекты
иногда могут наблюдаться реакции гиперчувствительности после применения препарата, например сыпь, зуд, ощущение жжения, раздражение слизистой оболочки ротовой полости и горла. В редких случаях, а именно при злоупотреблении, возможно возникновение язвы и некроза. В случае возникновения каких-либо необычных реакций следует прекратить применение препарата и обязательно проконсультироваться с врачом относительно дальнейшей терапии.
Особые указания
поскольку препарат не содержит сахара, он пригоден для применения у больных сахарным диабетом.
Препарат содержит сорбит, поэтому его не следует применять у пациентов с редкими наследственными заболеваниями, такими как синдром непереносимости фруктозы. Применять с осторожностью у больных с низким уровнем холинэстеразы в плазме крови.
Применение в период беременности и кормления грудью
Беременность. По имеющимся данным, контролируемых исследований не проводилось. В этих обстоятельствах препарат в период беременности можно применять после консультации с врачом, если лечебный эффект превышает возможный риск для плода.
Период кормления грудью. По имеющимся данным, не проводились клинические исследования относительно проникновения действующих веществ в грудное молоко. Препарат не рекомендуется применять в период кормления грудью.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. По имеющимся данным, исследования относительно влияния препарата на способность управлять автомобилем и работать с механизмами не проводились. Однако вероятность того, что препарат может иметь какое-либо негативное влияние в этом отношении, очень мала.
Взаимодействия
антибактериальная активность деквалиния снижается при одновременном применении с анионными тенсидами, например, в составе зубной пасты. Применение препарата не следует сочетать с приемом ингибиторов холинэстеразы.
Передозировка
в целом препарат хорошо переносится. В случае передозировки возможны тошнота, рвота, в редких случаях — язвы и некроз пищевода.
Лечение передозировки симптоматическое, при необходимости можно применить обволакивающие средства.
Не следует вызывать рвоту и промывать желудок, эти меры не являются целесообразными.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С.