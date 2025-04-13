Киев (адрес не указан)
Доступно в 456 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 22 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 22 мин
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 22 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается через 22 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
231,60 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
255,70
Экономия при брони: -54,89 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 22 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
Фармация
Закрыто
Открывается через 22 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
90,25
Экономия при брони: -19,39 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
217,10
Экономия при брони: -46,56 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
212,47
Экономия при брони: -10,43 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
211,92
Экономия при брони: -8,44 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
216,63
Экономия при брони: -9,73 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 22 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 22 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
215,46
Экономия при брони: -12,65 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
243,38
Экономия при брони: -12,95 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
231,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 22 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
103,05
Экономия при брони: -1,70 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
231,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 22 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 22 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 22 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
224,99
Экономия при брони: -65,82 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
197,93
Экономия при брони: -6,32 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
220,79
Экономия при брони: -7,05 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 22 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
190,24
Экономия при брони: -63,48 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
217,42
Экономия при брони: -37,02 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
217,42
Экономия при брони: -35,99 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 22 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
186,04
Экономия при брони: -62,06 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
213,20
Экономия при брони: -32,80 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
206,93
Экономия при брони: -25,50 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 22 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 21
1.6 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
Аптека гормональных препаратов
Закрыто
Открывается через 22 мин
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 36-А
1.6 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум