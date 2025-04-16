Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 142 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
236,00 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
236,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
96,09
Экономия при брони: -7,29 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
199,66
Экономия при брони: -10,59 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
213,32
Экономия при брони: -22,53 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
214,00
Экономия при брони: -21,80 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
236,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
210,10
Экономия при брони: -11,64 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
236,00 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
236,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
219,71
Экономия при брони: -42,21 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
199,90
Экономия при брони: -10,65 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
219,50
Экономия при брони: -29,23 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
223,85
Экономия при брони: -11,43 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
224,16
Экономия при брони: -11,44 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
236,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
223,48
Экономия при брони: -11,03 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
224,00
Экономия при брони: -11,05 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
236,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
236,00 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
236,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
221,39
Экономия при брони: -9,37 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
221,42
Экономия при брони: -9,37 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
236,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
107,16
Экономия при брони: -23,43 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
216,61
Экономия при брони: -36,16 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
230,81
Экономия при брони: -9,18 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
236,00 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
236,00 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 40 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
221,14
Экономия при брони: -40,69 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
236,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
204,16
Экономия при брони: -36,71 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
236,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
236,00 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
236,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
209,32
Экономия при брони: -41,19 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
213,51
Экономия при брони: -33,06 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
204,31
Экономия при брони: -9,10 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
214,00
Экономия при брони: -21,80 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
214,00
Экономия при брони: -21,80 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
231,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
236,00 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
236,00 грн