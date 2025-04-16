Николаев (адрес не указан)
Доступно в 83 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
106,36
Экономия при брони: -16,34 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
214,99
Экономия при брони: -32,53 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
221,19
Экономия при брони: -32,17 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
231,60 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
111,01
Экономия при брони: -5,76 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
242,25
Экономия при брони: -12,59 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
242,59
Экономия при брони: -12,60 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
231,60 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
221,43
Экономия при брони: -60,24 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
215,32
Экономия при брони: -48,80 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
242,73
Экономия при брони: -12,76 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
217,75
Экономия при брони: -56,56 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
213,48
Экономия при брони: -46,96 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
236,57
Экономия при брони: -14,94 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
231,60 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
231,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 42 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
231,60 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется через 42 мин
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
201,44
Экономия при брони: -12,01 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
244,17
Экономия при брони: -14,56 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
244,91
Экономия при брони: -14,60 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
213,02
Экономия при брони: -18,92 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
217,24
Экономия при брони: -15,78 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
242,48
Экономия при брони: -12,77 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
217,82
Экономия при брони: -23,72 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
209,75
Экономия при брони: -8,29 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
231,60 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
219,50
Экономия при брони: -17,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 12 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
219,79
Экономия при брони: -30,36 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
242,63
Экономия при брони: -13,02 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
242,69
Экономия при брони: -13,02 грн