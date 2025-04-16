Киев
Ларитилен® (Larytylen)

Ларитилен® (Larytylen)

Николаев (адрес не указан)
Искать на карте
Доступно в 83 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
106,36
Экономия при брони: -16,34 грн
90,02 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
214,99
Экономия при брони: -32,53 грн
182,46 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
221,19
Экономия при брони: -32,17 грн
189,02 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
231,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
111,01
Экономия при брони: -5,76 грн
105,25 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
242,25
Экономия при брони: -12,59 грн
229,66 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
242,59
Экономия при брони: -12,60 грн
229,99 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
206,24 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
237,30 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
182,27 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
162,65 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
182,27 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
84,00 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
231,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
221,43
Экономия при брони: -60,24 грн
161,19 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
215,32
Экономия при брони: -48,80 грн
166,52 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
242,73
Экономия при брони: -12,76 грн
229,97 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
217,75
Экономия при брони: -56,56 грн
161,19 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
213,48
Экономия при брони: -46,96 грн
166,52 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
236,57
Экономия при брони: -14,94 грн
221,63 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
231,60 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
231,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 42 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
231,60 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
231,60 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется через 42 мин
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
201,44
Экономия при брони: -12,01 грн
189,43 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
244,17
Экономия при брони: -14,56 грн
229,61 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
244,91
Экономия при брони: -14,60 грн
230,31 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
186,78 грн
Аптека24
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
198,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
213,02
Экономия при брони: -18,92 грн
194,10 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
217,24
Экономия при брони: -15,78 грн
201,46 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
242,48
Экономия при брони: -12,77 грн
229,71 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
217,82
Экономия при брони: -23,72 грн
194,10 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
209,75
Экономия при брони: -8,29 грн
201,46 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
231,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
219,50
Экономия при брони: -17,20 грн
202,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 12 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
219,79
Экономия при брони: -30,36 грн
189,43 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
242,63
Экономия при брони: -13,02 грн
229,61 грн
Ларитилен® таблетки для рассасывания блистер №20
Корпорация Артериум
242,69
Экономия при брони: -13,02 грн
229,67 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное